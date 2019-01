Accordo tra Comuni metropolitani e umbri per ciclabili sul cammino Assisi-Roma

Energia : Georgia - proseguono negoziati con Gazprom su nuovo Accordo transito gas russo verso Armenia : Lo ha dichiarato il ministro dell'Economia e dello sviluppo sostenibile di Tbilisi, Giorgi Kobulia, ripreso dai media locali. "I negoziati procedono, e prima che siano completati restano in vigore i ...

Sky : trovato Accordo tra Chelsea e Milan per Higuain : Ritrova Sarri È un po’ il segreto di Pulcinella. Gonzalo Higuain lascia il Milan e torna a lavorare con Maurizio Sarri dopo l’annata dei 36 gol e del secondo posto a Napoli. Gianluca Di Marzio a Sky Sport, a Speciale Calciomercato, informa dell’accordo che è stato trovato tra il Chelsea e la Juventus. Il Chelsea non acquisterà Higuain, lo prenderà in prestito per sei mesi. E se scattano determinate condizioni – ...

Brexit : bocciato l'Accordo tra Londra e Ue - May resta premier : Con la bocciatura dell'accordo faticosamente negoziato con Bruxelles, verranno messi in discussione non solo il futuro...

Accordo faraonico tra NBA e 2K per il rinnovo delle license : messo sul piatto più di un miliardo di dollari : NBA e 2K Games, sussidiaria di Take-Two, hanno stretto un nuovo Accordo di licensa per la prosecuzione della celebre serie NBA 2K, il cui costo ha sfondato la soglia del miliardo di dollari. Lo riferisce Gamespot citando un report del Wall Street Journal.Non ci sono molti dettagli sui termini dell'Accordo, se non che questa fortunata partnership proseguirà per i successivi sette anni. Uno dei motivi per cui il rinnovo è costato così tanto, ...

Brexit - parlamento Gb boccia l'Accordo May travolta da 432 no : "Non mi dimetto" | Tusk : ora c'è solo una soluzione positiva : Theresa May ha perso il voto decisivo sull'intesa con l'Ue per la Brexit. Folla in festa a Westminster. Corbyn: "Sconfitta catastrofica per governo". Ma la May dovrebbe superare il voto di sfiducia. Juncker: "Il tempo sta scadendo"

Brexit - il Parlamento britannico ha bocciato l'Accordo tra Londra e Unione Europea : Con la bocciatura dell'accordo faticosamente negoziato con Bruxelles, verranno messi in discussione non solo il futuro...

Brexit - il Parlamento inglese boccia l’Accordo con l’Ue. Scontro tra Theresa May e Jeremy Corbyn : “Sconfitta devastante” : La Camera dei Comuni ha bocciato, con un significativo scarto, l’accordo raggiunto tra la prima ministra Theresa May e l’Unione europea sulla Brexit, con 432 voti contrari e 202 favorevoli. May ha preso la parola chiedendo alle opposizioni di presentare una mozione di sfiducia al governo e dichiarando che non era stata presentata, dagli avversari politici, nessuna proposta alternativa per l’uscita dall’Ue. Il leader dei ...

Il colosso Panini entra nel mondo degli eSport con un Accordo con compLexity Gaming : Grande new entry per il mondo degli eSports dato che l'ennesimo colosso esterno al mondo dei videogiochi stringe una partnership pensata per aprirsi uno spiraglio in questo settore in rapidissima crescita.Come riportato da SportsBusinessDaily, Panini ha stretto un accordo di un anno con compLexity Gaming, team sostenuto da Jerry Jones, miliardario che tra le tante imprese è anche il proprietario della squadra NFL dei Dallas Cowboys.L'accordo tra ...

Nuovo Accordo in Pakistan per Pharmanutra - titolo in rialzo : Si muove al rialzo il titolo Pharmanutra , che scambia con una variazione percentuale dello 0,98%. La società ha annunciato prima dell'avvio del mercato di aver siglato un accordo con Trigen Pharma ...

Prevenzione e contrasto del terrorismo internazionale - Accordo tra Sant'Anna e Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo : Il nuovo progetto di cooperazione, che coinvolge diversi altri partner internazionali, vede impegnati anche altri docenti e ricercatori dell'Istituto Dirpolis , Diritto, Politica, Sviluppo, della ...

PharmaNutra : Accordo con Trigen Pharma International per distribuzione prodotti linea Sideral® in Pakistan : Con una popolazione superiore ai 200 milioni di persone, il Pakistan è il sesto Stato più popoloso al mondo, in cui il settore farmaceutico rappresenta uno dei settori a maggior espansione, con un ...

Da Roma pochi soldi per la ricerca. Accordo tra Comune e Dltm : Nell'ottica del nostro progetto di valorizzare l'economia del mare nel territorio spezzino abbiamo stretto un rapporto privilegiato con il Dltm, che da molti anni si occupa delle tecnologie marittime ...

Brexit - tra 24 ore il Parlamento Uk vota l’Accordo. E Bruxelles pensa a una “terza via” : più tempo per negoziare : Mancano ormai meno di 24 ore al voto della Camera dei Comuni sull’accordo tra governo britannico e Unione europea sull’uscita del Regno Unito dall’Ue. Meno di 24 ore in cui la premier Theresa May dovrà decidere la prossima mossa da compiere per limitare i danni, sia per il Paese che per il suo futuro politico, di una quasi certa bocciatura del Parlamento. Le strade da percorrere per la leader dei Conservatori sembrano essere soltanto due, ...

Industria : Accordo tra ENEA e Stazione Pelli per un settore conciario più sostenibile : Identificare processi produttivi innovativi a ridotto impatto ambientale nel settore dell’Industria conciaria, anche con un approccio rivolto all’economia circolare. È l’obiettivo dell’accordo di partnership triennale tra l’ENEA e la Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli (SSIP), firmato dai presidenti Federico Testa e Graziano Balducci. “Il trasferimento di tecnologie innovative per accrescere la sostenibilità e la ...