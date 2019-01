Napoli-Lazio | Ancelotti esalta Fabian Ruiz | “è un grande centrocampista moderno”

calcioweb.eu

: Con i suoi 47 punti il Napoli ha 7 punti di vantaggio sull’Inter, 14 sulla Roma e 15 sulla Lazio ?? #ForzaNapoliSempre - sscnapoli : Con i suoi 47 punti il Napoli ha 7 punti di vantaggio sull’Inter, 14 sulla Roma e 15 sulla Lazio ?? #ForzaNapoliSempre - Eurosport_IT : Duvan #Zapata nelle ultime 7 in A ?? vs Napoli ?? vs Udinese ?????? vs Lazio ?? vs Genoa ?? vs Juventus ???? vs Sas… - pisto_gol : Napoli-Lazio 2:1 Un ottimo Napoli, tornato a fare calcio in scioltezza, segna l’1:0 con Callejon, raddoppia con un… -

(Di lunedì 21 gennaio 2019) Successo per ilnella gara di campionato contro la, ecco le dichiarazioni diai microfoni di Sky Sport: “il campionato è importante, abbiamo una rosa per tutte le competizioni, abbiamo fatto molto bene soprattutto nel primo, c’è stata generosità e momenti di difficoltà che potevamo gestire meglio. Milik? Può migliore solo con la continuità che ha in questo momento, è un calciatore di altissimo livello. Abbiamo lavorato a livello fisico per dare forza sulle gambe, aveva bisogno solo di tempo.? Ha fatto bene, ha giocato a sinistra, nelle ultime partite invece da centrale, crea superiorità numerica, è unmoderno. Meret ha fatto poche partite, è untalento ma sono contento di tutti i portieri. Callejon? La nuova posizione lo allontana un pò dalla porta, rimane tatticamente un calciatore molto ...