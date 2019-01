Ivano Fossati | Prima la musica era letteratura Con Youtube e Spotify è diventata

huffingtonpost

: Che bella l’intervista di @VeltroniWalter a Ivano Fossati. Quanti spunti, quanta bellezza, quanta intelligenza. - stanzaselvaggia : Che bella l’intervista di @VeltroniWalter a Ivano Fossati. Quanti spunti, quanta bellezza, quanta intelligenza. - BrandoInfo : Siamo passati dalla centralità della musica al fatto che sia diventata il carburante per i cellulari. Si ascoltavan… - Corriere : Ivano Fossati: «L’addio alle scene? Esibirmi in pubblico era diventato solo fatica» -

(Di domenica 20 gennaio 2019) Non molto tempo faha detto basta: ai concerti, alle promozioni, alle apparizioni tv. E ora, a distanza di qualche anno, il cantante ligure è tornato a parlare lunga intervista rilasciata a Walter Veltroni per il Corriere della Sera. A partire proprio da quell'addio alla, almeno da quella pubblica:"Quando ho preso la decisione molti dicevano: "Ma sei sicuro di quello che stai per fare?". L'unica cosa che mi è accaduta è stata poter alzare lo sguardo. Una cosa bella. Finalmente vedere le cose non più in relazione al mio lavoro. Quando alzi lo sguardo finalmente le cose ti appaiono più chiare. Per me questa scelta aveva a che fare con la dignità. Così mio nonno me l'ha trasmessa. L'ho capito quando sono stato più grande, tenere una parte di vita per guardare, per te stesso. Attiene alla dignità di un ...