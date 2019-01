Accadde oggi | 20 gennaio 1985 | esordio in Serie A di Maldini

Accadde oggi - 19 gennaio 1991 - muore Dino Viola : Dino Viola, all’anagrafe ADino (Terrarossa, 22 aprile 1915 – Roma, 19 gennaio 1991), è stato un imprenditore, dirigente sportivo e politico italiano, presidente dell’Associazione Sportiva Roma dal 1979 al 1991. Nei suoi oltre undici anni di presidenza la Roma vinse un campionato italiano (1982-1983), a quarantuno anni di distanza dal precedente, e quattro Coppe Italia (1979-1980, 1980-1981, 1983-1984 e 1985-1986), raggiungendo ...

Accadde oggi - 18 dicembre 2010 : l’Inter vince il mondiale per club : Accadde oggi, 18 dicembre 2010: l’Inter vince il mondiale per club. A dicembre la squadra nerazzurra vinse il mondiale per club, sconfiggendo dapprima i coreani del Seongnam e poi i congolesi del Mazembe: entrambe le avversarie vennero battute per 3-0, permettendo ai milanesi di laurearsi campione del mondo a 45 anni dall’ultima volta.La conquista della coppa rappresentò l’ultimo atto di Benítez in panchina, che rescisse ...

Accadde oggi - 17 gennaio 1999 : Mancini realizza un bellissimo gol di tacco : Mancini si presenta ai tifosi della Sampdoria con la rete del vantaggio in Lazio-Napoli 2-0 del 31 agosto 1997, sua partita d’esordio all’Olimpico. Mette subito la firma anche nel suo primo derby siglando la rete d’apertura in Roma-Lazio 1-3 del 1º novembre 1997. Si esalta nelle sfide stracittadine: in Lazio-Roma 4-1 del 6 gennaio 1998 realizza con un pallonetto da fuori area il terzo gol biancoceleste, mentre in ...

Accadde oggi - 16 gennaio 1974 : batosta Milan contro l’Ajax : L’Ajax si confermò campione d’Europa anche nel 1973, per la terza volta consecutiva, il 16 gennaio rappresenta una data negativa per il Milan. A causa degli impegni dei due club, non si poté procedere in tempi brevi allo svolgimento della Superocoppa (il problema si ripresentò sovente nelle successive edizioni del torneo disputato con la formula della doppia gara), per cui si slittò al nuovo anno: le due gare furono disputate a ...

Accadde oggi - 15 gennaio 1958 : l’Italia per la prima volta non si qualifica ai Mondiali : Il campionato mondiale di calcio 1958 o Coppa del mondo Jules Rimet del 1958 è stata la sesta edizione del campionato mondiale di calcio per squadre nazionali maggiori maschili organizzato dalla FIFA ogni quattro anni. Si disputò in Svezia dall’8 al 29 giugno 1958 e fu vinto dal Brasile. Fu la prima edizione a cui l’Italia non riuscì a qualificarsi, la prima ad essere trasmessa in televisione in paesi anche non confinanti e ...

Accadde oggi - 14 gennaio 1912 : Juventus umiliata dal Milan : Accadde oggi, 14 gennaio 1912: Juventus umiliata dal Milan, continua il nostro appuntamento con la rubrica. Da segnalare l’episodio campionato 1911-12, quando il Milan vinse contro i bianconeri per 4-0 a Torino, e 8-1 in casa, col belga Van Hege autore di una cinquina. Causa gli eventi della Grande Guerra, nella stagione 1915-16 i tornei regolari vennero sostituiti al Nord-Ovest da una speciale Coppa Federale che vide trionfare il ...

Accadde oggi : Belice - il 14 gennaio 1968 il devastante terremoto che spostò l’accento : 14 gennaio 1968. Una domenica come tante nella Valle del Belice. Freddissima, quasi da neve. La messa, il pranzo in famiglia e poi la tanto attesa partita del campionato: il Palermo contro il Potenza. Alle 13.28 la prima scossa. Un forte boato, poi il tremore. Sempre più forte. “U terremoto!”. A Montevago, Gibellina, Salaparuta e Poggioreale si contano i primi danni. Alle 14.15 un’altra scossa. Ancora più forte. La sentono persino a ...

Accadde oggi - il primo derby di Torino : sapete come finì? - : Per la cronaca vinse il Torino per 2-1 grazie alle reti granata di Orsi e Kaempfer, di Borel sul rigore invece la marcatura bianconera. La Juventus dovrà attendere due anni prima di festeggiare la ...

Accadde oggi : il 13 gennaio 2012 il terribile naufragio della Costa Concordia [FOTO] : 1/57 ...

Accadde oggi - 13 gennaio 1907 : si gioca il primo derby di Torino : I derby tra le due maggiori squadre torinesi Juventus e Torino iniziarono a essere disputati nel 1907; il primo incontro, datato 13 gennaio e andato in scena sul campo del Velodromo Umberto I, rappresentò anche la prima partita ufficiale giocata dal Torino, vittorioso per 2-1. Le cronache di quella prima sfida narrano di un aneddoto: per “vendetta” qualcuno riuscì a chiudere a chiave Dick negli spogliatoi, costringendolo così a ...

Accadde oggi : 10 anni fa la prima di Beckham al Milan : Soltanto il Cristiano Ronaldo di oggi è paragonabile, a livello mediatico, a ciò che era lo Spice Boy quando il suo destro incantava gli stadi di tutto il mondo. Bene, esattamente 10 anni fa, l'11 ...

Accadde oggi : l’11 gennaio 1693 un terremoto devasta la Sicilia - morirono oltre 60mila persone : L’11 gennaio del 1693 la Sicilia intera venne sconvolta da un fortissimo terremoto: allo stato attuale questo evento sismico è considerato il più forte fra quelli avvenuti negli ultimi mille anni in Italia. Una scossa di magnitudo 7.4 colpì la costa orientale della Sicilia, tra Catania e Siracusa. Passato alla storia come il “terremoto della Val di Noto“, il devastante sisma distrusse più di 45 centri abitati causando almeno 60 mila ...

Accadde oggi - 11 gennaio 1914 : nasce la Reggina : L’11 gennaio 1914 61 impiegati pubblici fondarono l’US Reggio però grazie ad Ettore Serpieri, già presidente e fondatore della squadra Reggina dell’Ausonia e successivamente consigliere del Reggio Foot Ball Club, che nel 1928 si trasformerà in US Reggina. Nella stagione 1964-1965 la Reggina, conquistò la prima promozione in Serie B mentre a cavallo tra 1999 e il 2009 inoltre, disputò 9 stagioni in Serie A, di cui sette ...

Accadde oggi - 10 gennaio 1960 : la prima puntata di Tutto il calcio minuto per minuto : Il programma Tutto il calcio minuto per minuto nacque durante la stagione 1959-60, da un’idea di Guglielmo Moretti, che prese spunto da una trasmissione radiofonica francese (“Sports et Musique”), nella quale cronisti-inviati commentavano in diretta dai campi di gioco le partite del campionato locale di rugby a 15. Le trasmissioni iniziarono in via sperimentale nel 1959, mentre il debutto ufficiale avvenne domenica 10 ...