Va dal parrucchiere e scopre di avere un tumore | la storia di Adam

Bellezze in festa per il docu-reality del parrucchiere vip : dalla Yespica alla De Lellis : Bellezze, trionfo di glitter e riflessi sul red carpet del locale di piazza Carlo Forlanini affollato, per una sera, da numerosi protagonisti del piccolo e grande schermo. Il motivo è tutto di ...

Nadia Toffa : bella e sorridente ha pubblicato un messaggio con foto mentre è dal parrucchiere. Leggi il messaggio con foto : Dopo la foto pubblicata che la ritrae in ospedale la Vigilia di Natale intenta a sottoporsi ai cicli di chemioterapia, Nadia Toffa è ritornata sui social per aggiornare, (come è ormai solita fare da quando... L'articolo Nadia Toffa: bella e sorridente ha pubblicato un messaggio con foto mentre è dal parrucchiere. Leggi il messaggio con foto proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Shakira-Piquè - guai con il fisco spagnolo per la coppia : la cantante 'incastrata' dal... parrucchiere! : Shakira e Piquè nei guai con il fisco spagnolo, la coppia potrebbe trasferire la propria residenza fuori dalla Spagna per evitare ulteriori esborsi di denaro Nuove accuse per Shakira da parte del ...

Shakira-Piquè - guai con il fisco spagnolo per la coppia : la cantante ‘incastrata’ dal… parrucchiere! : Shakira e Piquè nei guai con il fisco spagnolo, la coppia potrebbe trasferire la propria residenza fuori dalla Spagna per evitare ulteriori esborsi di denaro Nuove accuse per Shakira da parte del fisco spagnolo. Dopo che la moglie di Gerard Piquè ha versano ben 34,5 milioni di euro per regolarizzare la sua posizione fiscale in Spagna, pare che una nuova presunta accusa di evasione fiscale sia stata aperta dalla procura spagnola a nome ...

Bologna - incidente shock dal parrucchiere : auto piomba in vetrina e travolge tutto : A causa del fondo stradale ghiacciato, il conducente della vettura ha perso il controllo del mezzo ed è andato dritto nella vetrina, fermandosi solo dopo essere entrato completamente nel negozio. fortunatamente si sono registrati solo due feriti lievi ma gli arredi del locale sono rimasti distrutti.Continua a leggere

Giulia De Lellis dal parrucchiere (con Irama) : il nuovo look : La storia fra Giulia De Lellis e Irama continua a gonfie vele nonostante le voci di un tradimento. Pochi giorni fa, infatti, il settimanale Oggi aveva svelato alcuni retroscena della relazione tra l’ex vincitore di Amici e l’influencer, affermando che Irama era stato avvistato in compagnia di una misteriosa ragazza. Il rumor del presunto flirt ha ovviamente fatto subito il giro della rete, scatenando immancabili polemiche e preoccupazione tra i ...

Palermo. Al supermercato e dal parrucchiere - blitz antiassenteismo all’assessorato Sanità : L'operazione della guardia di finanza contro 42 di "furbetti del cartellino" a Palermo: alcuni si recavano al supermercato o dal parrucchiere durante l'orario di lavoro, dopo aver timbrato il badge, altri addirittura fuori città per sbrigare altri impegni. Le telecamere hanno svelato scambio di badge e false presenze segnate sui computer.Continua a leggere

Ghd Black Friday 2018. I device perfetti per onde come dal parrucchiere : Ghd , brand leader dell'hairstyling, amato e ammirato anche dalla celebrity più famose al mondo e punto di riferimento per coloro che amano prendersi cura dei capelli, viene in nostro aiuto con ...

Pomeriggio 5 - Lisa Fusco da censura : cosa combina il suo parrucchiere con il suo seno in diretta dalla D'Urso : Collegamento piccante quello avvenuto nella puntata di oggi, martedì 13 novembre, di Pomeriggio Cinque . La protagonista è Lisa Fusco che, per far sentire in studio e a casa le risposte del ...