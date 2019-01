Le valanghe uccidono due persone in Alto Adige

agi

(Di sabato 19 gennaio 2019) Due morti in altrettante tragedie della montagna. Giornata nera indove duehanno perso la vita per essere state travolte dalle. Il primo incidente si è verificato sul Monte Spico in Valle Aurina dove una slavina ha ucciso uno scialpinista di 21 anni; il secondo è accaduto in Vallunga in Val Gardena dove una persona impegnata ad un'arrampicata su ghiaccioè stata travolta da neve e ghiaccio.Nel comprensorio sciistico Speikboden in Valle Aurina ad essere travolto da una valanga con un fronte di circa 50 metri è stato un giovane originario di Valdaora. Il giovane stava effettuando una sciata fuoripista non distante dalla pista da sci 'Sonnklar' assieme a cinque amici, estratti vivi dalla massa nevosa. Sul luogo dell'incidente segnalato, a circa 2400 metri di altitudine, si sono portati quasi un centinaio di soccorritori tra uomini del ...