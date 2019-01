I sopravvissuti del naufragio a largo di Tripoli | Meglio la morte che la Libia

Migranti - gommone affondato al largo della Libia. I tre sopravvissuti all’Oim : “Eravamo in 120”. Nessun superstite : Hanno raccontato che erano in 120 a bordo del gommone affondato al largo della Libia. Non c’è Nessun superstite, a parte loro tre, due sudanesi e un gambiano, salvati nella notte da un elicottero della Marina Militare italiana. Arrivati a Lampedusa, i naufraghi hanno raccontato agli uomini dell’Oim, l’Organizzazione internazionale per le migrazioni, che con loro non c’erano solo altri 20 Migranti, come emerso ...