Afragola | per Salvini selfie con l’assessore Acri | moglie di un imputato per concorso

Selfie e baciamano per Salvini ad Afragola. E c'è chi grida : "Non farci più pagare la scorta a Saviano" : Applausi, telefonini pronti per immortalare il momento, e poi abbracci, sorrisi e il baciamano. Ad aspettare Matteo Salvini ad Afragola una folla festante. Nella città dell'hinterland napoletano, che negli ultimi giorni è stata al centro delle cronache per i numerosi atti intimidatori subiti dai commercianti, il ministro dell'Interno è accolto da centinaia di persone. Applaudono, cercano di toccarlo, provano a farsi una foto ...

Salvini canta Napoli. Vuole incontrare Sorbillo e andrà ad Afragola : "Più poliziotti per strada" : Va ad Afragola, ma si impegna a tornare presto anche a Napoli e ad andare a Castel Volturno. Matteo Salvini parla al Mattino della sua ricetta per Napoli, fatta di più poliziotti per le strade a contatto con la gente e di sgomberi per fiaccare la camorra. L'area è però stata interessata negli ultimi 20 giorni da numerosi attentati contro le attività commerciali. Soprattutto ad Afragola, ma anche a Napoli, in un pieno ...

Afragola - racket a colpi di bombe : 4 arresti per l'agguato al reggente : Volevano uccidere Pietro Iodice, quello che ad Afragola e dintorni tutti conoscono come 'Pierino a Siberia', per il suo temperamento gelido ad eseguire gli ordini. È questa l'accusa mossa a carico di ...