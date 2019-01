Stefano De Martino alla Rai con la conduzione di Made in Sud

people24.myblog

: Belen Rodriguez e Stefano De Martino: sorrisi e abbracci a Milano - infoitcultura : Belen Rodriguez e Stefano De Martino: sorrisi e abbracci a Milano -

(Di venerdì 18 gennaio 2019) Ci sono tante novità per la nuova edizione di “in Sud”, la trasmissione comica di Rai Due infatti vedrà ladiDe. Grande occasione perche nel passaggio da Rai a Mediaset. Sui parlava da tempo di un cambio per De, dopo aver rifiutato l’incarico di inviato all’Isola dei Famosi e dopo aver dichiarato che non avrebbe partecipatoprossima edizione di “Amici”. Dopo essere stato allievo nella scuola di Maria De Filippi,ha preso parte a Selfie e appunto all’isola, fino al passaggio in Rai. L’investitura è arrivata direttamente dal direttore generale Carlo Freccero, che in un’intervista a “Panorama” ha fatto sapere: “Il 25 febbraio ripartiràin Sud conDe”. Resto incerto invece il futuro di Belen a Mediaset che appunto vorrebbe un’occasione dopo tanti anni passati sul piccolo schermo come co ...