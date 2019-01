Luigi Mastroianni Uomini e Donne | età | vita privata e curiosità del tronista

Trono Classico - Luigi Mastroianni spiazza tutti : Sonia - Giorgia e Irene vanno via : Registrazione Trono Classico, Luigi Mastroianni in alto mare: ha chiesto nuove corteggiatrici Luigi Mastroianni sembra essere in alto mare a Uomini e Donne. Nella registrazione del Trono Classico di oggi, il tronista ha praticamente fatto capire di non essere coinvolto da nessuna delle sue corteggiatrici. In settimana infatti Luigi ha visto Irene, Giorgia e Sonia […] L'articolo Trono Classico, Luigi Mastroianni spiazza tutti: Sonia, ...

Uomini e Donne news : come sta Luigi Mastroianni dopo il ricovero : Luigi Mastroianni di Uomini e Donne: le prime immagini dopo il ricovero Ieri il blog IlVicolodellenews.it ha riportato una news su Luigi Mastroianni che ha fatto molto preoccupare i suoi numerosissimi fan. Di cosa si tratta? Il portale di gossip ha pubblicato una foto del tronista di Uomini e Donne in Ospedale a Catania, scatenando il panico. In quella immagine il ragazzo è stato sorpreso uscire dalla clinica catanese con il gesso alla gamba ...

Luigi Mastroianni finisce in ospedale : il tronista è stato operato ma tornerà a U&D : Luigi Mastroianni finisce in ospedale. E' questa l'ultima notizia che riguarda l'attuale tronista in carica di Uomini e donne, il quale ieri mattina è stato avvistato da un gruppo di fan e spettatori del programma di Maria De Filippi, all'interno dell'ospedale di Catania con delle stampelle. La notizia ha subito fatto il giro del web e della rete e in moltissimi si sono chiesti cosa ci facesse il tronista in ospedale e soprattutto il motivo. A ...

Uomini e Donne anticipazioni - Maria De Filippi a Luigi Mastroianni : "Giorgia diversa da Sara Affi Fella" : Nel corso dell'ultima registrazione del trono classico di Uomini e Donne, datata, ieri 3 gennaio 2019, Maria De Filippi ha invitato il tronista in carica, Luigi Mastroianni, a liberarsi dai fantasmi del passato (che hanno, ad oggi, le sembianze di Sara Affi Fella) per trovare una ragazza che possa, in qualche modo, assomigliare alla donna che potrebbe vedere al proprio fianco per tutta la vita.prosegui la letturaUomini e Donne ...

Uomini e Donne/ Anticipazioni registrazione : Sonia torna da Luigi Mastroianni? - Trono Classico - : Uomini e Donne, Anticipazioni Trono Classico. Oggi 3 gennaio 2019 ci sarà una nuova registrazione. Verrà annunciata la prima scelta?

Uomini e Donne - la scelta di Luigi Mastroianni : elimina quasi tutte le corteggiatrici : Il programma di Uomini e Donne nella categoria trono classico sembra essere arrivato ad una svolta per quanto riguarda il tronista Luigi Mastroianni. Infatti, la registrazione della puntata del 27 dicembre del trono classico di Uomini e Donne ha visto come protagonista tutti i tronisti, ma in particolare Luigi Mastroianni. Quest'ultimo ha deciso di eliminare quasi tutte le sue corteggiatrici tranne Irene, Giorgia e Sonia. Naturalmente questo è ...

Uomini e Donne - dopo la tempesta esce il sole : Luigi Mastroianni bacia Irene Capuano : Oggi 27 dicembre, verranno registrate le nuove puntate del trono classico di Uomini e Donne. In particolare, nella giornata odierna, verrà dato ampio spazio alla situazione del trono di Luigi Mastroianni e della sua corteggiatrice Irene Capuano, di cui nell'ultima puntata andata in onda non si è parlato. Sin dalle prime puntate di Uomini e Donne, la ragazza originaria di Roma si è fatta conoscere per il suo interesse nei confronti del tronista ...

Uomini e Donne : Luigi Mastroianni elimina Elisabetta Guido. Lo sfogo : Elisabetta eliminata da Luigi: lo sfogo dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Ieri è andata in onda l’ultima puntata del Trono Classico prima della pausa natalizia. Una puntata pregna di colpi di scena. Cosa è successo? Luigi Mastroianni ha eliminato Elisabetta. Un’eliminazione, che ha sorpreso tutti in quanto la ragazza è sempre stata considerata la preferita del tronista. Lei, inutile negarlo, c’è rimasta male, tanto ...