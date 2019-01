Io Tonio della Melevisione | ho 58 anni e un compagno che amo Quando dicevano che

Spoiler Uomini e Donne del 17 gennaio : arriva il primo bacio della Langella con AnTonio : Giovedì 17 gennaio è stata registrata una nuova puntata del trono classico di Uomini e Donne. Dopo la scelta improvvisa di Andrea Cerioli, sono ancora in quattro i tronisti che si alternano in studio con le loro frequentazioni e con le loro storie d'amore. In particolar modo a tenere banco nelle nuove registrazioni del 2019 è il trono di Teresa Langella, che dalla scorsa settimana è rimasta in studio soltanto con due corteggiatori, Andrea Del ...

NBA 2019 - i risultati della notte (17 Gennaio) : Belinelli trascina San AnTonio - male Gallinari e i Clippers. Boston batte Toronto - ok Golden State : Otto partite nella notte NBA. Continua come un rullo compressore l’attacco dei Golden State Warriors, che ottengono la quinta vittoria consecutiva, superando 147-140 i New Orleans Pelicans. Un’altra partita dopo quella con Chicago dove i campioni in carica superano i centoquaranta punti, segnandone più di 30 in ogni quarto. Steph Curry è il miglior marcatore con 41 punti, ma fondamentali sono anche le doppie doppie di Kevin Durant ...

Sondaggio AnTonio Noto - improvviso crollo della Lega : il campanello d'allarme per Matteo Salvini - dove sbaglia : campanello d'allarme per Matteo Salvini . Il sondaggi o di Antonio Noto per #Cartabianca di Bianca Berlinguer segna l'improvvisa battuta d'arresto della Lega , che perde 2 punti secchi e cala così al ...

NBA - OKC-San AnTonio 122-112 : il miglior Belinelli della stagione non basta - i Thunder si prendono la rivincita : Questa volta non ci sono stati i fuochi d'artificio, i massimi in carriera e il doppio supplementare della sfida precedente. Se non ci fosse stata la partita assurda di due giorni fa, la gara tra ...

NBA 2019 - i risultati della notte (11 Gennaio) : Belinelli protagonista nello show di San AnTonio-OKC - Gallinari sconfitto a Denver : Sono quattro le partite della notte NBA. Sfida incredibile all’AT&T di San Antonio dove gli Spurs hanno sconfitto con il roboante punteggio di 154-147 gli Oklahoma City Thunder dopo due tempi supplementari. Padroni di casa trascinati da un LaMarcus Aldridge da 56 punti, suo nuovo career high, mentre dall’altra parte non è bastata la pazzesca tripla doppia di Russell Westbrook, che ha messo a referto 24 punti, 24 assist e 13 ...

NBA 2019 - i risultati della notte (8 Gennaio) : Houston e San AnTonio continuano a vincere - Milwaukee sempre più leader ad Est : Nottata ricca di incontri, ben otto, per quanto riguarda la stagione regolare della NBA. Siamo ormai giunti a metà stagione e la situazione si sta sempre più delineando nelle due Conference. Il match più importante ad Ovest è stato, senza alcun dubbio, quello del Toyota Center di Houston, con i Rockets (23-16) che ospitavano la prima della classe nella Western Conference, i Denver Nuggets (26-12). James Harden ha messo in scena l’ennesimo ...

Lutto nel mondo della politica : è morto AnTonio Valiante : S i è spento Antonio Valiante , ex vice di Antonio Bassolino in Regione Campania, più volte assessore dell'ente di Palazzo Santa Lucia e deputato nella XII legislatura. Il politico di lungo corso ...

NBA 2019 - i risultati della notte (6 gennaio) : Toronto sbanca Milwaukee - vittorie per San AnTonio - Golden State e Denver : Tante emozioni nelle otto sfide in programma in questa notte NBA. Toronto supera Milwaukee nella partita più attesa, mentre torna al successo Golden State che si impone a Sacramento grazie ad un trascinante Steph Curry. vittorie convincenti per Denver, Philadelphia e per i San Antonio Spurs di Marco Belinelli, rispettivamente contro Charlotte, Dallas e Memphis. Si ferma invece contro Portland la striscia di risultati positivi degli Houston ...

L'ombra della criminalità organizzata dietro l'agguato al parroco antimafia don AnTonio Coluccia : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede ...

NBA 2019 - i risultati della notte (29 dicembre) : ai Clippers il derby di Los Angeles - sconfitte per San AnTonio Spurs e Toronto Raptors : Ben dieci partite in programma in questa ricca notte NBA. Nella sfida cittadina tra Los Angeles Lakers e Los Angeles Clippers, successo esterno per la formazione di Danilo Gallinari grazie ad un incontenibile Lou Williams. Sconfitta invece per i San Antonio Spurs di Marco Belinelli sul campo dei Denver Nuggets. Cade anche Toronto, superata a sorpresa dagli Orlando Magic, mentre Oklahoma City vince con qualche difficoltà a Phoenix. Vittorie anche ...

"Viaggio tra i destini paralleli della mia terra" - il nuovo libro del lametino AnTonio Cannone : L'inventore di una App della "verità" che obbliga i premier a informare del loro operato i cittadini e altre storie che si intrecciano con l'attualità di un mondo senza ideologie; dove l'unico ...

AnTonio Martino - attentato a Tripoli : 'Effetto collaterale della visita di Giuseppe Conte?' : Antonio Martino ha un bruttissimo sospetto sull'attentato che c'è stato oggi 25 dicembre a Tripoli. 'Suona sinistro soprattutto per la tempistica', afferma l'ex ministro della Difesa del governo ...