Il difficile rapporto tra EA e Star Wars | il CEO Andrew Wilson non è mai stato entusiasta

(Di venerdì 18 gennaio 2019) Negli ultimi giorni si è tornati a parlare die in particolare della licenza nelle mani di Electronic Arts, una licenza che nonostante l'evidentissimo potenziale si sta rivelando una vera e propria gatta da pelare tra cancellazioni e progetti dal successo altalenante.Battlefront e soprattutto il sequelBattlefront II hanno incontrato non poche critiche e al momento l'unico altro progetto ufficialmente svelato,Jedi: Fallen Order di Respawn Entertainment (Titanfall e Titanfall 2), è completamente un'incognita. Come se questo non bastasse, e nonostante le rassicurazioni, EA avrebbe cancellato il progetto open-world di EA Vancouver, titolo per certi versi nato dalle ceneri del gioco abbandonato con la chiusura di Visceral Games.In un nuovo report pubblicato da Kotaku, Jason Schreier sottolinea che attualmente sarebbero in sviluppo altri ...