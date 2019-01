Stefano | terminato rifacimento preferenziale via Tritone

romadailynews

(Di giovedì 17 gennaio 2019) Roma – ” I lavori di manutenzione e ripristino della corsiadi via delsono stati effettuati stanotte da Atac”. E’ quanto fa sapere il presidente della commissione Mobilita’ del Comune di Roma, Enrico, sulla sua pagina Facebook.“Un lavoro importante che riporta un po’ di decoro e sicurezza in un’area fortemente colpita dalla sosta irregolare, oltre a ridisegnare uno spazio riservato e veloce per i nostri autobus- spiega- Ovviamente sono piccoli segnali nel mare dei problemi che affrontiamo ogni giorno, che pero’ mancavano da troppo tempo”.“Giova ricordare che sull’area, che merita assolutamente una dignita’ diversa rispetto alla situazione attuale, stiamo portando avanti un ambizioso progetto che prevede la riduzione delle corsie, l’ampliamento dei marciapiedi e la ...