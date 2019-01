Nibali-Trek | ora parla lo Squalo

Ciclismo : quale squadra nel 2020 per Vincenzo Nibali? Resta il dubbio tra Trek-Segafredo e Bahrain-Merida : È iniziato per Vincenzo Nibali il secondo ritiro stagionale con la sua Bahrain-Merida: il capitano della squadra del Medio Oriente sarà con alcuni compagni in quel di Cambrils, in terra spagnola, per preparare al meglio il debutto in questo 2019, che come annunciato sarà all’UAE Tour e non più alla Vuelta a la Comunitat Valenciana. Obiettivi, dopo un’annata dura come quella appena passata, sono il Giro d’Italia e il Tour de ...

Ciclismo - l’agente di Nibali : ‘L’offerta della Trek Segafredo ci è piaciuta molto’ : Non è ancora iniziata la stagione 2019 del Ciclismo professionistico ma le attenzioni di addetti ai lavori ed appassionati si stanno già concentrando anche su quanto accadrà nel 2020. Per Vincenzo Nibali questo sarà l’ultimo anno di contratto con il Team Bahrain Merida e le possibilità di vederlo nella prossima stagione con un’altra maglia stanno crescendo sempre di più. Il fuoriclasse siciliano sembra sempre più vicino al passaggio alla Trek ...

Ciclismo - Luca Guercilena : “Vincenzo Nibali è interessato alla Trek-Segafredo”. Lo Squalo tra due fuochi : Vincenzo Nibali è ampiamente corteggiato dalla Trek-Segafredo, lo Squalo si trova tra due fuochi: accettare l’offerta del team sponsorizzato dalla nota casa italiana produttrice di caffè oppure rinnovare con la Bahrain-Merida? Dilemma importante per il siciliano che deve fare una scelta, probabilmente una delle ultime della sua monumentale carriera. Luca Guercilena, team manager della Trek, ha incontrato Enzo e il suo agente a Milano come ...

Ciclismo : che sfida tra Trek-Segafredo e Bahrein-Merida per Vincenzo Nibali. Copeland : “Offerti due anni di contratto” : Una battaglia senza esclusioni di colpi. Prosegue la sfida tra Trek-Segafredo e Bahrein-Merida per assicurarsi le prestazioni sportive per i prossimi anni del più importante talento italiano del Ciclismo su strada: Vincenzo Nibali. La squadra statunitense, con ampia matrice italiana, sta provando in tutti i modi a convincere lo Squalo, mentre continua a cercare una proposta giusta per il rinnovo (contratto in scadenza in questa stagione) la ...

