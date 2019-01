Matteo Salvini | Dedico Quota 100 a Fornero e Monti

Matteo Salvini al Senato sfotte i rosiconi della divisa : "Cosa indosserò domani" : Un incontenibile Matteo Salvini, in aula al Senato per il question-time. Il ministro dell'Interno, infatti, ha riferito che "domani mattina sarò a Rigopiano e nel pomeriggio ad Afragola". Dunque, la battuta con cui infilza chi lo ha criticato per aver indossato, in diverse occasioni, la divisa della

Sondaggio - la cattura di Cesare Battisti inguaia Matteo Salvini : un'impensabile sentenza : Ci sarebbe la cattura di Cesare Battisti dietro al calo di fiducia nei confronti di Matteo Salvini: è quanto sostendono due sondaggi Euromedia e Piepoli. Ai più, infatti, non sarebbe piaciuta l'accoglienza riservata dal leader della Lega al terrorista, considerata troppo "spettacolare". Ad incidere,

Sondaggi elettorali - Matteo Salvini ispira più fiducia. Di Maio solo al terzo posto - dopo Conte : Secondo due Sondaggi, Demopolis e Emg Acqua, la Lega si conferma primo partito nel Paese, con il M5S che rimane pressocché stabile. salgono invece le opposizioni di centrodestra: Forza Italia 8,8% (+0,5% rispetto a una settimana fa), Fratelli d'Italia 4,4% (+0,3%). Peril 49% degli intervistati Matteo Salvini resta il leader politico che raccoglie più consensi.Continua a leggere

Fabrizio Masia - sondaggio per Agorà : cala la fiducia in Matteo Salvini - bocciati reddito e quota 100 : L'ultimo sondaggio di Fabrizio Masia per Agorà su Raitre deve far preoccupare molto Matteo Salvini. Il leader della Lega registra un segno meno come "fiducia" tra gli elettori e reddito e cittadinanza e quota 100 vengono bocciati dalla maggioranza degli intervistati. Insomma, c'è qualcosa che non va

Da poliziotto a barracello - l'ultima metamorfosi di Matteo Salvini in Sardegna : Esistono diverse ipotesi sull'etimologia ma, quella più accreditata, si riferisce allo spagnolo barrachel, che indicava una guardia armata di nomina politica, generalmente campestre. Non è certa ...

Sondaggio Antonio Noto - improvviso crollo della Lega : il campanello d'allarme per Matteo Salvini - dove sbaglia : campanello d'allarme per Matteo Salvini . Il sondaggi o di Antonio Noto per #Cartabianca di Bianca Berlinguer segna l'improvvisa battuta d'arresto della Lega , che perde 2 punti secchi e cala così al ...

Trivelle - Matteo Salvini a M5S : “Non si può dire ‘no’ a tutto e andare in giro con le candele” : Il vicepremier Matteo Salvini ha riaperto la discussione sulle Trivelle: "Non si può dire no al carbone, no al petrolio, no al metano, no alle Trivelle, mica possiamo andare in giro con la candela e accendere i legnetti. Di tutto il resto si può discutere, ma con i soli 'No' non si campa". Dal M5S replicano: "L'età della pietra non finì per assenza di pietre".Continua a leggere

«Matteo Salvini alimenta la mentalità fascista» : Ai vertici delle istituzioni c’è un ministro ordine-e-pulizia che la legittima. Parla Luciano Canfora, storico in prima linea Perché i rigurgiti di fascismo continuano ancora a manifestarsi" Il manuale del perfetto sovranista in venti episodi di ordinaria attualità"

Papa Francesca - nulla osta ai vescovi : attaccare Matteo Salvini - l'interferenza inaccettabile : I rapporti tra il governo Lega-M5s e il mondo cattolico non è mai stato idilliaco, ma con l'arrivo del 2019 molto, anzi moltissimo rischia di peggiorare sull'asse palazzo Chigi-Vaticano. Solo poche settimane fa, Papa Francesco aveva rinnovato l'invito ai vescovi di "stare lontano dalla politica". Er

Matteo Salvini e la cena dei sospetti - con chi era seduto : Alessandro Di Battista - ora taci : È bastata la partecipazione di Matteo Salvini alla cena organizzata da Annalisa Chirico per l'associazione "Fino a prova contraria" per scatenare le urla isteriche da sponda grillina contro il leader della Lega, primo fra tutti Alessandro Di Battista. La colpa del ministro dell'Interno sarebbe stata

Matteo Salvini e le divise - outfit di ogni regime : L'uso che Matteo Salvini fa delle uniformi della Polizia di Stato, prim'ancora d'essere un omaggio alle forze dell'ordine, magari in funzione del "sorvegliare e punire", risulta, va da sé, esplicitamente intimidatorio. D'altronde, le divise rappresentano - perdonate l'orrido concetto assunto dal sistema della moda - l'outfit di ogni regime, sia detto da un esperto frequentatore perfino delle fiere di "militaria", dove, appunto, uniformi e ...

Alfonso Bonafede - fango contro Matteo Salvini : "La cena? Forse non si parla di giustizia" : La cena di Matteo Salvini, che ha preso parte all'evento organizzato da "Fino a prova contraria" in tema di giustizia al quale hanno partecipato anche esponenti del Pd, si è trasformata in un (ridicolo) caso politico. Da più parti hanno puntato il dito contro il leader della Lega, sospettato di fant

Pomeriggio 5 - Matteo Salvini sulla cattura di Battisti : 'è condannato a 4 ergastoli' : A margine della cattura del terrorista Cesare Battisti, avvenuta a San Cruz, una città al centro della Bolivia, il ministro dell'interno Matteo Salvini si è aperto alle telecamere di 'Pomeriggio 5', il talk-pomeridiano condotto da Barbara D'Urso. Matteo Salvini si apre sul rimpatrio di Cesare Battisti Ai microfoni della nuova puntata di 'Pomeriggio 5', il talk-show di Canale 5 andato in onda nella giornata di martedì 15 gennaio, è intervenuto in ...

Cena con i renziani - Di Battista punge Salvini : 'Matteo torna in te - è ancien regime' : Quel mondo lì è un mondo grigio dal quale chi parla di cambiamento farebbe bene a starne lontano. Molto lontano'. 'Il tempo è prezioso, meglio occuparlo per dividere le banche d'affari da quelle ...