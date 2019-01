Leda Bertè | Il suicidio di mia sorella Mimì? Un mistero non risolto Il suo corpo

huffingtonpost

(Di giovedì 17 gennaio 2019) Arriva a febbraio la fiction Rai dedicata a Mia Martini ("Io sono Mia") con protagonista l'attrice Serena Rossi e, in queste settimane, si torna a parlare della compianta cantante, scomparsa prematuramente nel 1995. A dire la sua, dalle pagine del settimanale Spy, arrivaBertè,maggiore di Mia che rivendica la maternità dell'idea del film tv.L'idea di fare un film su mia, Mia Martini, è stata mia. Tre o quattro anni fa ho incontrato Luca Barbareschi, che ora ha prodotto il film "Io Sono Mia", e gli ho consegnato un progetto per fare qualcosa su Mimì. Tant'è vero che avevo già scritto tutta la storia dei Bertè e avevo depositato alla Siae il fascicolo. Eppure, nonostante questo, non sono stata interpellata per la sceneggiatura, a differenza delle mie sorelle Loredana e Olivia., lamaggiore di Mia ...