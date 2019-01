: Di Maio: norme anti-divano contro abusi - TelevideoRai101 : Di Maio: norme anti-divano contro abusi - Max_Tacconi : RT @Libero_official: Sì al reddito di cittadinanza. Nel testo la vergogna grillina: il cavillo che spingerà i nullafacenti a non accettare… - Libero_official : Sì al reddito di cittadinanza. Nel testo la vergogna grillina: il cavillo che spingerà i nullafacenti a non accetta… -

"Oggi fondiamo un nuovo welfare state in Italia che aiuta le persone in difficoltà e mette al centro il lavoro". Così Dial termine del CdM. Le abbiamo chiamate "", spiega."Il sistema previsto per il reddito di cittadinanza non consente a nessuno di poter abusare del beneficio. Il reddito dura 18 mesi ed entro i primi 12 mesi-ha proseguito-deve arrivare almeno un'offerta di lavoro"."Non è assistenzialismo ma investimento in capitale umano",sottolinea."Questo decreto migliora la vita a 5milioni di persone"(Di giovedì 17 gennaio 2019)