Quando Salvini diceva mai esibire un catturato

Battisti - Torregiani incontra Salvini : «Chiedo fermezza. La ferita sarà chiusa Quando sarà in carcere» : Lo ha detto visibilmente commosso Alberto Torregiani arrivando alla scuola politica della Lega. 'La ferita non è ancora chiusa, sarà chiusa quando sarà determinata la carcerazione' di Cesare Battisti ...

Anche Quando arrestano Cesare Battisti l’ossessione di Matteo Salvini sono i migranti : È stato arrestato in Bolivia Cesare Battisti, e verrà estradato in Italia dove è stato condannato a due ergastoli al 41 bis, per l'uccisione materiale di due persone e la complicità nell'omicidio di altre due. Il Ministro dell'Interno ha esultato: "È finita la pacchia", usando così la stessa terminologia che utilizza per i disperati che scappano da una vita di soprusi. E se l'ha fatto c'è un motivo evidente.Continua a leggere

Pomeriggio 5 - Francesca Cipriani e la sconcertante rivelazione su Matteo Salvini : "Quando gli scrivo..." : Francesca Cipriani è una donna ferita. Da mesi ci prova con Walter Nudo, ma lui nemmeno le risponde picche. Non risponde proprio. Così a Pomeriggio 5 lei non è riuscita a trattenere la rabbia che cova da tempo. "Ci sono tantissime persone impegnate, umili nella vita, che hanno dei ruoli sociali impe

Salvini - dalla Lega voce catastrofica sulla vendetta : "Quando faremo cadere il governo. I numeri ci sono" : Un "caffè" lungo tre ore. All'indomani del vertice di mezzogiorno tra Matteo Salvini, Luigi Di Maio e Giuseppe Conte sui migranti, il leader della Lega e quello del M5s si affrettano a buttare acqua sul fuoco, assicurando che il governo è in buona salute. Ma lo schiaffo preso dal capo del Viminale s

Guardie giurate - Quando Salvini prometteva 'più dignità come tutte le altre forze dell'ordine' : Prima delle elezioni politiche, Matteo Salvini aveva promesso più dignità alle Guardie giurate , che in Italia sono 51mila, . In questo video...

Quando Salvini incitava i sindaci : “Ribellatevi…” : L'articolo Quando Salvini incitava i sindaci: “Ribellatevi…” proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

Vittorio feltri - il brutale consiglio a Matteo Salvini : "La prego - Quando mangia - si dia un calmata" : Caro Matteo Salvini, sa che ho una moderata simpatia per lei, quindi non si offenderà se oso darle un consiglio non richiesto: si metta a dieta. E se proprio non riesce a placare il suo poderoso appetito, cerchi almeno di non pubblicizzarlo attraverso i cosiddetti social che ogni dì la mostrano ment

Quando Salvini incitava i sindaci leghisti alla disobbedienza contro i matrimoni gay : Chiederò a tutti i sindaci e amministratori locali di disobbedire a quella che è una legge sbagliata", quella sulle unioni civili, perché "la disobbedienza alle leggi sbagliate, e per alcuni aspetti discriminatorie, è una virtù".La rivolta dei sindaci contro il decreto sicurezza "è un fatto gravissimo, del quale risponderanno personalmente, penalmente e civilmente, perché è una legge dello ...

Quando Salvini invitava i Sindaci a disobbedire : “Io invito, al di là del partito, qualunque amministratore locale a seguire la sua coscienza e se ritiene sbagliata questa legge non applicarla”. A pronunciare queste parole, che risalgono al maggio del 2016, fu proprio Matteo Salvini durante un comizio a Bari dopo una visita al Cara di Palese. La legge in questione era quella relativa alle unioni civili approvata dal governo di centrosinistra. La famosa norma ...