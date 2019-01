Tre o quattro cittadini italiani sono bloccati in un edificio dell’ONU a Gaza | assediati

Quattro italiani rifugiati in una sede Onu a Gaza : 'Assediati da Hamas'. Tre sono carabinieri : Tre carabinieri ed un quarto italiano sono rifugiati nella sede Onu dell'Unwra a Gaza City, circondata dalle forze di sicurezza di Hamas: la crisi sarebbe in corso da 48 ore circa. A riferire quanto ...

Charlie Hebdo - cerimonia a quattro anni dall’attacco esTremista : Una cerimonia sobria davanti alla sede di Charlie Hebdo, nel quarto anniversario della strage perpetrata da estremisti islamici che uccise 12 giornalisti del settimanale satirico, aprendo una tragica stagione di attentati. Morirono quel 7 gennaio 2015 a Parigi alcune personalità storiche della redazione come Wolinski, Honoré, l'ex direttore Charb. Alla cerimonia hanno partecipato la sindaca di Parigi Anne Hidalgo, il ministro degli Interni ...

"Tre strutture su quattro sono abusive". Il Comune ordina a papà Di Maio l'abbattimento dei manufatti sui suoi terreni : E' stata emessa l'ordinanza di abbattimento per tre dei quattro manufatti di cui è comproprietario Antonio Di Maio, padre del vicepremier Luigi, ritenuti abusivi dal Comune di Mariglianella (Napoli). I proprietari, Antonio e la sorella, hanno ora 90 giorni di tempo per ottemperare al provvedimento comunale.L'ufficio tecnico, infatti, ha rigettato parte delle controdeduzioni presentate dal padre del ministro del Lavoro, ritenendo che solo ...

Los Angeles - sparatoria in un bowling : almeno Tre morti e quattro feriti : Lo scontro a fuoco in una sala da bowling, la polizia invita i residenti a non avvicinarsi alla zona

Tre edifici su quattro abusivi Le ruspe da papà Di Maio : Game over. Partita finita per Antonio Di Maio, papà del vicepremier Luigi: entrano in azione le ruspe per abbattere i manufatti abusivi. Il Comune di Mariglianella ordina la demolizione di tre ...

Eurozona - a dicembre crescita più lenta in olTre quattro anni : ... l' Indice IHS Markit PMI della Produzione Composita nell'Eurozona si è avvicinato alla soglia di non cambiamento di 50 punti, che fa da spartiacque tra espansione e contrazione dell'economia. ...

Senato - la maggioranza giallo-verde ha solo quattro voti olTre quota 161 : Alla riapertura dei lavori parlamentari la maggioranza giallo-verde potra' contare solo su 4 voti oltre la soglia di sicurezza di quota 161. La maggioranza ha infatti perso due Senatori M5S espulsi l ...

Banksy - scoperte opere in Sardegna/ Foto - quattro immagini per Tre luoghi simbolo : ecco dove si trovano : Banksy, scoperte quattro opere in Sardegna. Foto, il giornalista Vito Biolchini: 'Calate in contesti degradati e, per questo, ancora più preziose'.

Tre femminicidi in ventiquattro ore : Giarre, Bolzano e Caserta. I femminicidi corrono per tutto lo Stivale, alimentati da gelosia e da contrasti atavici che vengono sedati nel sangue. Sono tre le donne morte nella sola giornata di ieri. ...

Etna - scossa di magnitudo 4.8 tra Viagrande e Trecastagni : quattro feriti. Paura a Catania : Due giorni dopo l’eruzione dell’Etna la terra trema ancora in Sicilia. Una forte scossa di terremoto magnitudo 4.8 è stata registrata alle 3.19. La scossa è stata avvertita dalla popolazione e molti hanno trascorso la notte in auto anche nei paesi della provincia. Secondo l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), l’epicentro è tra i comuni di Viagrande e Trecastagni a nord di Catania e l’ipocentro solo un chilometro di ...

Quattro ASUS ricevono le patch e alTre migliorie menTre Samsung Galaxy J7 (2017) TIM ottiene Android Oreo : Tramite il suo forum ufficiale, come accade spesso, ASUS ha dato notizia di aver rilasciato parecchi aggiornamenti firmware L'articolo Quattro ASUS ricevono le patch e altre migliorie mentre Samsung Galaxy J7 (2017) TIM ottiene Android Oreo proviene da TuttoAndroid.