A quanto pare stasera Salvini e Boschi saranno a cena insieme : Il contesto è quello di un governo in cui regna un clima sempre meno idilliaco e che, dalla Tav al reddito di cittadinanza, sono numerosi i motivi di attrito. L'occasione è quella di una cena per parlare di giustizia e garantismo, organizzata da un ospite super partes come Annalisa Chirico, presidente dell'associazione 'Fino a prova contraria', amica di Matteo Renzi e di recente vicina anche ...

Iliad fa sparire ogni riferimento a SOS Ricarica - un servizio - a quanto pare - fantasma : Iliad ha recentemente rimosso ogni riferimento al servizio SOS Ricarica dalla propria documentazione, anche se non risulta che sia mai stato attivato. L'articolo Iliad fa sparire ogni riferimento a SOS Ricarica, un servizio, a quanto pare, fantasma proviene da TuttoAndroid.

Arriva il riscatto flessibile della laurea per anticipare la pensione : come funziona e quanto costa : Riscattare la laurea per anticipare la pensione ma decidendo quanto versare: questo sembra essere l'obiettivo del governo che vuole introdurre un riscatto 'flessibile' degli anni universitari, per andare incontro ai lavoratori che vorrebbero accumulare più anni di contributi ma ritengono troppo alto il costo del riscatto. Ecco come potrebbe funzionare e quanto costerebbe.Continua a leggere

Pillars of Eternity 2 : a quanto pare i primi dati di vendita sono piuttosto deludenti : Questi ultimi anni sono stati una sorta di rinascita per gli RPG vecchia scuola come Pillars of Eternity, Divinity e Wasteland 2, parliamo di titoli caratterizzati da un forte impianto narrativo, con valanghe di testo da leggere e combattimenti (quasi sempre a turni) che devono essere affrontati con serietà ed intelligenza, insomma non un genere per tutti. Per questo (pur avendo la loro fetta di mercato) molte volte si rivelano un flop dal punto ...