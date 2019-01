A Loeb l' 8ª tappa della Dakar

Dakar 2019 - risultati ottava tappa auto : Sebastien Loeb domina a Pisco - Al-Attiyah è secondo e guadagna terreno sugli inseguitori. Crolla Peterhansel : Lo spettacolo della Dakar 2019 continua a regalare grandi emozioni e colpi di scena inaspettati con un’ ottava tappa che è sembrata a lungo nelle mani di Nasser Al-Attiyah per poi cambiare padrone nella seconda parte a causa della strepitosa prestazione dell’eterno francese Sebastien Loeb (PH-Sport), giunto alla quarta vittoria in questa edizione. Il nove volte campione del mondo WRC ha domato magistralmente le varie sezioni di dune ...

Dakar 2019 - risultati sesta tappa auto : vince Sebastien Loeb - ma Nasser Al-Attiyah gestisce il suo ampio margine : Dopo la giornata di riposo di ieri, oggi si è corsa la sesta tappa della Dakar 2019 , una delle più impegnative dell’intera corsa, con 838 km complessivi dei quali 336 km di speciale per la Arequipa-San Juan de Marcona, stesso tragitto compiuto nella terza tappa ma in direzione opposta, con la corsa che ha cominciato il suo percorso di risalita verso la capitale Lima. Il successo è andato al francese Sebastien Loeb (PH-Sport) con il tempo di ...

Dakar 2019 - tappa 5 : a Loeb e Sunderland la seconda marathon : In una tappa partita in ritardo per via della nebbia mattutina, che non consentiva agli elicotteri del soccorso di poter intervenire in caso di necessità, e caratterizzata dalle dune di Ilo ma pure da ...