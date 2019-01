Tangenti per sistemare sentenze | arrestati 2 magistrati

"Accettate Tangenti per aggiustare indagini e processi". Arrestati due magistrati della procura di Trani per corruzione : L'ex pubblico ministero del Tribunale di Trani, Antonio Savasta, ora giudice del Tribunale di Roma, e il suo collega Michele Nardi, pm a Roma, ed in precedenza gip a Trani e magistrato all'ispettorato del Ministero della Giustizia, sono stati Arrestati e condotti in carcere su disposizione della magistratura salentina. Le accuse sono di associazione per delinquere, corruzione in atti giudiziari e falso per fatti commessi tra il 2014 e il 2018 ...

Tangenti per aggiustare indagini e sentenze - arrestati in Puglia due magistrati e un poliziotto : In carcere Antonio Savasta e Michele Nardi, all'epoca in sevizio alla Procura di Trani e poi trasferiti a Roma, e l'ispettore Vincenzo Di Chiaro. Tra le inchieste sospette anche quella di Luigi D'Agostino, imprenditore vicino a Tiziano Renzi

Saipem Algeria - giudici : “Tangenti concordate al 3%”. “Manca la prova della corruzione per Eni e Scaroni” : “Tangenti (…) concordate nella misura di circa il 3% delle commesse aggiudicate a Saipem” in Algeria del valore di 8 miliardi di dollari. È questo “l’accordo corruttivo unico” raggiunto nel 2006 tra l’allora amministratore delegato di Saipem, Pietro Tali, e l’ex ministro dell’Energia del governo algerino, Chekib Khelil riportato nelle motivazioni della sentenza con cui lo scorso settembre il Tribunale di ...

Tangenti Eni in Nigeria. Per il Gup i vertici "avallarono gli illeciti" - Descalzi "prono a pretese di Bisignani" : I vertici di Eni e Shell sapevano. Il management delle società sarebbe stato "pienamente a conoscenza" della corruzione operata dai due mediatori Obi Emeka e Gianluca Di Nardo in relazione alle presunte Tangenti che avrebbero pagato le due società in Nigeria per il campo petrolifero Opl - 245. Lo scrive il gup di Milano Giuseppina Barbara nella motivazioni alla sentenza con cui il 20 settembre scorso ha condannato entrambi a 4 anni ...

Esclusivo : Tangenti agli ospedali per far impiantare protesi killer : con un giro d'affari da 21 miliardi, venderà nel mondo migliaia di dispositivi brevettati proprio dall'imprenditore, dal dirigente medico e dallo specialista che guida il reparto interessato dell'...

Tangenti Enac - assolto l’imprenditore Giuseppe Smeriglio perché “il fatto non sussiste” : L'imprenditore Giuseppe Smeriglio è stato assolto dalla corte d'Appello di Roma nell'ambito dell'inchiesta sulle Tangenti Enac perché "il fatto non sussiste". Smeriglio era stato arrestato nel 2011 insieme a Franco Pronzato e altri personaggi del mondo imprenditoriale. Ma il caso aveva sconvolto pure il Partito Democratico, per presunti legami con i protagonisti.Continua a leggere

Tangenti per lavori metano - tre arresti : ANSA, - FORLÌ, 13 NOV - Estorsione, corruzione, turbata libertà degli incanti, favoreggiamento personale e false informazioni al pubblico ministero. Sono alcune delle accuse che hanno portato all'...