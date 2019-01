Spread chiude stabile a 261 punti

Spread Btp chiude in lieve rialzo a 263 : ANSA, - ROMA, 10 GEN - Chiusura in lieve rialzo per lo Spread tra Btp e Bund. Il differenziale sale a 263 punti base dai 260 punti della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale del Tesoro è al 2,...

Spread Btp chiude in lieve rialzo a 263 : ANSA, - ROMA, 10 GEN - Chiusura in lieve rialzo per lo Spread tra Btp e Bund. Il differenziale sale a 263 punti base dai 260 punti della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale del Tesoro è al 2,...

Spread chiude in calo a 260 : ANSA, - ROMA, 8 GEN - Chiusura in calo per lo Spread fra Btp e Bund. Il differenziale segna 260 punti contro i 268 della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale è al 2,87%.

Spread chiude in calo a 260 : ANSA, - ROMA, 8 GEN - Chiusura in calo per lo Spread fra Btp e Bund. Il differenziale segna 260 punti contro i 268 della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale è al 2,87%. 9 gennaio 2019 ...

Spread Btp-Bund chiude stabile a 268 : ANSA, - ROMA, 7 GEN - Chiusura stabile per lo Spread fra Btp e Bund a 268 punti base , 267 venerdì, . Il rendimento del decennale italiano è al 2,90%.

Spread Btp-Bund chiude stabile a 268 : ANSA, - ROMA, 7 GEN - Chiusura stabile per lo Spread fra Btp e Bund a 268 punti base, 267 venerdì,. Il rendimento del decennale italiano è al 2,90%. 7 gennaio 2019 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Spread apre chiude stabile a 269 : ANSA, - ROMA, 4 GEN - Chiusura stabile per lo Spread Btp-Bund, a 269 punti da 270 di ieri. Il rendimento del decennale italiano è pari al 2,90%.

Spread Btp chiude stabile a 253 : ANSA, - ROMA, 2 GEN - Lo Spread tra Btp e Bund chiude stabile a 253 punti base, 250 venerdì scorso,, con un rendimento del 2,69%. 2 gennaio 2019 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Spread Btp chiude in calo a 250 punti : ANSA, - ROMA, 28 DIC - Lo Spread tra il Btp e il Bund chiude in calo a 250 punti base dai 251 di ieri, rimanendo sui minimi di settembre scorso. Il rendimento del decennale italiano si attesta al 2,73%...

Spread Btp-Bund chiude in netto calo a 253 punti base : Lo Spread tra Btp e Bund chiude in netto calo a 253 punti base dai 269 punti della chiusura di martedì, dopo l'accordo con l'Ue sulla manovra di bilancio. Il rendimento del decennale italiano scende ...

Spread Btp chiude in netto calo a 253 : ANSA, - ROMA, 19 DIC - Lo Spread tra Btp e Bund chiude in netto calo a 253 punti base dai 269 punti della chiusura di ieri, dopo l'accordo con l'Ue sulla manovra di bilancio. Il rendimento del ...

Spread chiude in lieve calo a 269 punti : ANSA, - ROMA, 18 DIC - Lo Spread tra Btp e Bund chiude in lieve calo a 269 punti base dai 270 della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale italiano è al 2,93%.

Spread chiude in lieve calo a 269 punti : ANSA, - ROMA, 18 DIC - Lo Spread tra Btp e Bund chiude in lieve calo a 269 punti base dai 270 della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale italiano è al 2,93%. 18 dicembre 2018 Diventa fan di ...

Spread Btp chiude stabile a 268 punti : ANSA, - ROMA, 14 DIC - Lo Spread tra il Btp e il Bund chiude la settimana stabile a 268 punti base, col tasso sul decennale del Tesoro al 2,93%.