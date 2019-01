Roma | giovedì nero | a rischio autobus e metro per sciopero

Stop bus e metro giovedì a Roma : Roma, 11 gen., AdnKronos, - giovedì 17 gennaio trasporto pubblico della rete Atac a rischio per gli scioperi di 24 e 4 ore, dalle 8.30 alle 12.30, indetti rispettivamente dai sindacati Orsa e Usb. ...

Roma : sciopero Orsa-Usb - rete Atac a rischio giovedì : Roma – Giovedi’ 17 gennaio trasporto pubblico della rete Atac a rischio per gli scioperi di 24 e 4 ore (dalle 8.30 alle 12.30) indetti rispettivamente dai sindacati Orsa e Usb. Entrambe le agitazioni hanno per oggetto “la sicurezza e la salute dei lavoratori”. Le proteste riguarderanno bus, metropolitane, ferrovie Roma-Lido, Termini-Centocelle e Roma-Civitacastellana-Viterbo. Per quanto riguarda lo sciopero di 24 ore ...

Meteo Roma : Le previsioni per giovedì 3 gennaio : Meteo Roma. Nella Capitale si prevede tempo stabile nel corso della giornata con sole prevalente nelle ore diurne. Nel Lazio condizioni di tempo stabile con cieli sereni nel corso della giornata sui settori centrali e settentrionali. Meteo Roma: Le previsioni per domani giovedì 3 gennaio Tempo stabile nel corso della giornata con sole prevalente nelle ore diurne; cieli sereni anche nel corso della serata. Temperature comprese tra +1°C e ...

Meteo Roma : Le previsioni per giovedì 20 dicembre 2018 : Meteo Roma. Nella Capitale previste deboli piogge nel corso delle ore mattutine; fenomeni in generale esaurimento al pomeriggio ma con molte nubi. Nel Lazio tempo generalmente instabile al mattino con deboli piogge diffuse sia sulle aree costiere che sulle zone interne Meteo Roma: Le previsioni per domani giovedì 20 dicembre 2018 Deboli piogge nel corso delle ore mattutine; fenomeni in generale esaurimento al pomeriggio ma con molte nubi. ...

La salma di Megalizzi giunta a Roma - giovedì i funerali : Ad attendere il feretro all'aeroporto di Fiumicino, accando al padre e alla fidanzata del giornalista scomparso c'era anche il capo dello Stato Mattarella - E' arrivata all'aeroporto di Roma Fiumicino ...

Il senatore Gianni Marilotti - M5S - parteciperà a due convegni sul dialogo tra scienza e società e sulla legge Basaglia lunedì 17 e giovedì 20 dicembre - a Roma. : Tra scienza e società" . Organizzato da For Workshop, vedrà protagonisti, insieme a Gianni Marilotti, l'autore di Superquark Giovanni Carrada, il deputato del Partito Democratico Michele Anzaldi, il ...

Roma : scuola Morgagni di Monteverde riaprirà battenti giovedì : Roma – Il liceo scientifico Morgagni di Roma, zona Monteverde, restera’ chiuso anche domani in seguito alla breve occupazione da parte di un gruppo di studenti, poi sgomberati lunedi’ dalle forze dell’ordine. “Si comunica che- si legge sul sito della scuola- nonostante l’impegno profuso per il ripristino delle aule, non e’ possibile garantire la ripresa delle attivita’ didattiche curricolari ed ...

Meteo Roma : Le previsioni per giovedì 6 dicembre 2018 : Meteo Roma. Nella Capitale previsto tempo generalmente instabile nel corso della giornata con deboli piogge attese in mattinata. Nel Lazio condizioni di tempo prevalentemente instabile con deboli piogge al mattino sui settori settentrionali. Meteo Roma: Le previsioni per domani giovedì 6 dicembre 2018 Tempo generalmente instabile nel corso della giornata con deboli piogge attese in mattinata; fenomeni più intensi nelle ore pomeridiane. ...

Meteo Roma : Le previsioni per giovedì 29 novembre : Meteo Roma. Nella Capitale previsti cieli sereni nel corso della mattinata, mentre al pomeriggio si attendono maggiori addensamenti. Nel Lazio condizioni di tempo generalmente stabile con sole prevalente nel corso della mattinata su tutti i settori. Meteo Roma: Le previsioni per domani giovedì 29 novembre 2018 Cieli sereni nel corso della mattinata, mentre al pomeriggio si attendono maggiori addensamenti, ma con tempo sempre stabile. ...

Meteo Roma : Le previsioni per giovedì 22 novembre : Meteo Roma. Nella Capitale possibili deboli piogge nel corso della mattinata in rapido esaurimento al pomeriggio. Nel Lazio tempo instabile al mattino specie sulle zone centro meridionali della regione. Meteo Roma: Le previsioni per domani giovedì 22 novembre Possibili deboli piogge nel corso della mattinata in rapido esaurimento al pomeriggio; poco nuvoloso in serata ma senza fenomeni di rilievo. Temperature comprese tra +11°C e ...

Meteo Roma : Le previsioni per giovedì 15 novembre 2018 : Meteo Roma. Nella Capitale previsti cieli poco nuvolosi al mattino e al pomeriggio, ma con tempo asciutto. Nel Lazio tempo in prevalenza stabile per tutto l’arco della giornata con cieli poco nuvolosi. Meteo Roma: Le previsioni per domani 15 novembre 2018 Cieli poco nuvolosi al mattino e al pomeriggio, ma con tempo asciutto; nubi sparse anche in serata. Temperature comprese tra +10°C e +21°C. Meteo Lazio: Le previsioni per ...