D' Urso | dopo il flop di Dottoressa Giò | c' è aria di pace con la Panicucci

ELEONORA D'Urso/ Sorella di Barbara : lontane per un periodo dopo le dichiarazioni di lei - La Dottoressa Giò - : Nella nuova serie de La Dottoressa Giò ci sarà anche ELEONORA D'URSO, la Sorella di Barbara D'URSO, che interpreterà il ruolo di Chiara

Maria Monsè e Perla Maria/ Dopo gli scatti "hot" di Natale : le spiegazioni dalla d'Urso? - Pomeriggio 5 - : Maria Monsè e la figlioletta Perla Maria in diretta da Barbara d'Urso durante Pomeriggio 5, si parla degli scatti hot di Natale , e non solo..., .

Barbara D'Urso - paura per la conduttrice a Cuba dopo la forte inondazione - Video : Momenti di paura per Barbara D'Urso durante la sua vacanza natalizia a Cuba. In queste settimane, infatti, la conduttrice di Pomeriggio 5 e Domenica Live ha deciso di staccare per un po' di tempo la spina dagli impegni televisivi per concedersi una vacanza a Cuba in compagnia del suo amico Cristiano Malgioglio. Tutto è andato per il verso giusto, fin quando non hanno dovuto fare i conti con il maltempo che ha colpito il Paese e che ha fatto ...

Barbara d’Urso stanca dopo la fine di Pomeriggio Cinque (FOTO) : Barbara d’Urso si rilassa dopo la fine di Pomeriggio Cinque Andare in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 17.10 alle 18.45 è un impegno televisivo non indifferente; per non parlare delle Cinque ore di diretta la domenica Pomeriggio. Eppure Barbara d’Urso riesce a districarsi perfettamente tra i suoi impegni televisivi riuscendo anche ad avere il tempo per la famiglia e la sua grande passione per il ballo. Pomeriggio Cinque ...

Alberto Mezzetti svela la verità su Barbara d’Urso. La vita dopo il GF : Alberto Mezzetti a ruota libera: la verità su Barbara d’Urso, la vita dopo la vittoria al Grande Fratello e il cinema in uscita Alberto Mezzetti che fine ha fatto? Si è vociferato molto sul Tarzan dell’ultimo Grande Fratello Nip negli scorsi mesi, soprattutto dopo che il gossip, da lui stesso simpaticamente alimentato, sussurrava di una storia […] L'articolo Alberto Mezzetti svela la verità su Barbara d’Urso. La vita dopo ...

Notte brava per Barbara d'Urso : scatenatissima al locale dopo la puntata : Che serata, quella trascorsa dalla conduttrice, ieri, a Milano! Al tavolo personaggi come Abatantuono, Jerry Calà, Cochi e...

Mara Venier su Instagram svela cosa fa dopo Domenica In. E straccia la D’Urso : Mara Venier incassa un altro successo con Domenica In. Le sue interviste ad Amanda Lear e a Claudia Cardinale fanno inchiodare il pubblico al teleschermo. Ma la presentatrice veneziana conquista i suoi fan soprattutto svelando scene della sua vita privata dove la Venier è semplicemente Mara che adora cucinare per il marito Nicola Carraro e fare i mestieri di casa. Ma non solo… Sul suo profilo Instagram la conduttrice svela cosa fa dopo ...

Barbara D'Urso sospende l'intervista a Paola Caruso dopo una crisi d'ansia della ex bonas : crisi di ansia per Paola Caruso oggi a Domenica Live, dove era ospite di Barbara D'Urso per raccontare cosa è successo tra lei e l'ex compagno nonché padre del bimbo che aspetta. Incinta di sette mesi e reduce dall'esperienza a Pechino Express, Paola è stata al centro del Gossip in questi ultimi giorni per un piccolo incidente che l'ha costretta ad operarsi d'urgenza al naso. Ospite del talk domenicale Paola, ripercorrendo quanto successo negli ...

Prodigi - La musica è vita 2018/ Ospiti e diretta : dopo Giulia Golia tocca a Joseph D'Urso - 30 Novembre - - IlSussidiario.net : Prodigi - La musica è vita va in onda oggi, venerdì 30 Novembre, su Raiuno: Flavio Insinna e Nathalie Guetta presentano nove giovanissimi talenti.

Alberto Urso cantante lirico Amici - dopo Ti lascio una canzone strega la Celentano : Alberto Urso è il cantante lirico di Amici 2018 con un passato a Ti lascio una canzone Alberto Urso è il nuovo cantante lirico di Amici 2018. Una bella novità per alcuni, qualcuno di indesiderato per altri. Soprattutto per coloro che credono non sia stato giusto dare la possibilità di entrare a due ragazzi esterni. […] L'articolo Alberto Urso cantante lirico Amici, dopo Ti lascio una canzone strega la Celentano proviene da Gossip e Tv.

Simona Ventura dopo la polemica con Barbara d’Urso : arriva lo sfogo : Barbara d’Urso nella bufera: le nuove dichiarazioni di Simona Ventura Barbara d’Urso, nell’ultima puntata di Domenica Live andata in onda su Canale 5, ha invitato l’ex fidanzato di Valeria Marini, Patrick Baldassari. I due, per i pochi che non lo sapessero, dopo aver partecipato all’ultima edizione di Temptation Island Vip, hanno deciso di dirsi addio per sempre. E la d’Urso ha ovviamente mostrato ...

Naike Rivelli contro Barbara D’Urso dopo la gaffe a Domenica Live : È polemica fra Naike Rivelli e Barbara D’Urso. Nel corso di “Domenica Live”, la D’Urso ha involontariamente mostrato per alcuni secondi la biancheria intima. Un gesto premeditato secondo la Rivelli, che l’ha così punzecchiata su “Instagram”: «Barbara D’Urso: Ogni cosa al suo posto. Non puoi giocare con gli spettatori così… Se vuoi fare del giornalismo serio, fallo, senza farci fare figure di m***». Allegando ...

Milton Morales dopo il carcere svela la sua versione a Barbara d'Urso - VIDEO - - : Ho abbassato il finestrino come qualunque cittadino del mondo e le ho detto: 'Non dovrebbe stare al telefono, è pericoloso'. Sono arrivati in cinque pattuglie. Mi hanno ammanettato. Mi hanno accusato ...

Domenica Live/ Anticipazioni : Derek Deane parla di Lady D - Milton dopo il carcere ospite da Barbara d'Urso - IlSussidiario.net : A partire dalle 14, torna in diretta per quasi cinque ore, la Domenica Live condotta da Barbara d'Urso, ecco tutti gli ospiti e le Anticipazioni.