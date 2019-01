Critics' Choice Awards | Charlize Theron in abito argentato è la stella più brillante sul

Doppio trionfo di Lady Gaga ai Critics ’ Choice Awards 2019 con A Star Is Born e Shallow - vittoria tra le lacrime (video) : A una settimana dalla vittoria dimezzata ai Golden Globes, arriva il Doppio trionfo di Lady Gaga ai Critics' Choice Awards 2019 , altra tappa verso gli Oscar di febbraio che saranno il vero banco di prova per l'osannato A Star Is Born di Bradley Cooper. Se ai premi considerati anticipazioni degli Oscar Gaga aveva spuntato una vittoria solo per Shallow come miglior canzone originale, stavolta ai premi della Critiva ha vinto sia per il suo ...

Nomination per L’Amica Geniale ai Critics Choice Awards 2019 come miglior dramma : ecco la lista completa dedicata alle serie : Proprio qualche ora fa negli Usa è andato in onda il finale di stagione e sempre da oltroceano è arrivata la Nomination per L'Amica Geniale ai Critics Choice Awards 2019 nella categoria miglior dramma contro colossi come The Americans, le nuove Succession, Homecoming, Killing Eve e Pose, e Better Call Saul e The Good Fight. Sicuramente non si tratta di una rosa facile da sconfiggere ma la Rai può gongolare per questo grande successo anche solo ...