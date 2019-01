Cellule staminali | Iran conserva il sangue cordonale di 110 mila neonati

Torino : sfida al cancro e Cellule staminali a GiovedìScienza : La medicina è la grande protagonista dei prossimi appuntamenti di GiovedìScienza, una delle manifestazioni italiane più importanti dedicate alla divulgazione scientifica, un ciclo di incontri per parlare di scienza in maniera semplice con i più grandi esperti del settore. La scienza è per tutti! È questa l’idea alla base delle conferenze: la medicina raccontata dal vivo dai suoi protagonisti per riflettere e capire di più su cura del cancro, ...

Ricerca - prodotte in laboratorio Cellule staminali 'naive' : Roma, 10 gen., askanews, - E' stato pubblicato su «Nature Cell Biology» lo studio di un team padovano di Ricerca sulle iPS cells. Grazie alla microfluidica, una tecnologia che permette di coltivare le ...

Create in laboratorio Cellule staminali iPS pluripotenti - fondamentali per la ricerca in vitro delle malattie rare : Le iPS cells – cellule staminali pluripotenti – sono di grande interesse per la comunità scientifica e hanno un’enorme rilevanza in ambito biomedico. Possiedono la straordinaria capacità di poter dare origine a qualsiasi cellula del nostro corpo, dai neuroni alle cellule beta pancreatiche, queste ultime, ad esempio, in grado di rilasciare insulina se aumenta la glicemia. Le cellule staminali pluripotenti indotte vengono generate a ...

Trapianto di Cellule staminali nell’adrenoleucodistrofia : Un gruppo di ricercatori giapponesi ha valutato l’effetto del Trapianto di cellule staminali allogenico non mieloablativo in persone con adrenoleucodistrofia con importante coinvolgimento del sistema nervoso. I risultati hanno dimostrato la sicurezza dell’approccio e la stabilizzazione dei sintomi neurologici. Quando l’adrenoleucodistrofia provoca danni importanti al sistema nervoso la prognosi può diventare molto negativa. Il Trapianto ...

Il piccolo Alex operato a Roma - trapiantate le Cellule staminali del padre : Cruciali saranno i prossimi giorni di decorso post-operatorio: da scongiurare il rigetto delle cellule trapiantate

Lipofilling - Cellule staminali espanse valida alternativa alle protesi al seno : Ottenere il materiale di partenza è semplice, niente cicatrici e tempi di recupero ridotti: quando si tratta di migliorare il décolleté i buoni motivi per ricorrere al Lipofilling non mancano. Purtroppo l’elevato riassorbimento del grasso iniettato può ridurre il volume raggiunto dopo l’intervento, ma oggi una metodica basata sulle cellule staminali ottenute dal tessuto adiposo (adipose-derived stem cells, ADSC) permette di ottenere ...

L’uso delle Cellule staminali cordonali nei trapianti : La conservazione delle cellule staminali del cordone rappresenta una scelta importante che deve essere presa in maniera consapevole dalla coppia in attesa di un figlio. Tali cellule hanno infatti un grande potenziale terapeutico e possono essere utilizzate nel trattamento di diverse patologie. Le cellule staminali possono essere classificate in staminali embrionali le quali sono presenti solo nell’embrione alle sue prime fasi di sviluppo, o in ...

Al via domani la Giornata Mondiale del Cordone Ombelicale - a 30 anni dal primo trapianto con Cellule staminali cordonali : 150 banche in tutto il mondo, 600 mila donazioni disponibili, 35 mila trapianti effettuati utilizzando le cellule staminali cordonali, questi i numeri che ben evidenziano la necessità di rendere noto quanto il sangue cordonale e le cellule in esso contenute stiano contribuendo a cambiare progressivamente il mondo della medicina. Informare sulla natura delle terapie con le cellule staminali e sull’importanza della conservazione del sangue ...

Giornata Mondiale del Cordone Ombelicale per promuovere l'utilizzo delle Cellule staminali : Il 15 novembre è la Giornata Mondiale del Cordone Ombelicale: un'occasione per conoscere i grandi progressi che la scienza ha fatto in questi anni sull'utilizzo delle cellule staminali cordonali Giornata Mondiale del Cordone Ombelicale Il 15 novembre si tiene la Giornata Mondiale del Cordone Ombelicale , World ...

1988-2018 - 30 anni dal primo trapianto di Cellule staminali da sangue cordonale : attualità e prospettive : “1988-2018: 30 anni dal primo trapianto di cellule staminali da sangue cordonale – attualità e prospettive”, è questo il tema del Convegno Nazionale ADISCO che si terrà presso la Sala Cardinal Knox del Domus Australia, a Roma il 15 novembre 2018. Con il patrocinio di Ministero della Salute, Centro Nazionale sangue, Centro Nazionale Trapianti e Ail, massimi esperti scientifici, illustri relatori, importanti figure istituzionali (direttori ...

