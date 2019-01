Terremoto di magnitudo 2.3 nel Bellunese - nessun danno : Terremoto di magnitudo 2.3 nel Bellunese , nessun danno La scossa, con epicentro vicino all’area del Vajont, è stata registrata alle 9.33 dal Centro nazionale terremoti nella zona di Longarone, Fortogna e Soverzene ed è stata sentita anche in Friuli Venezia Giulia. All’origine forse il collasso di una grotta in ...

Terremoto a Napoli durante la notte di ieri di magnitudo 1.9 : epicentro a Quarto : Momenti di spavento nella città di Napoli , nella notte tra mercoledì 9 e giovedì 10 gennaio 2019. Una scossa di Terremoto , non particolarmente forte, è stata registrata nella zona flegrea del capoluogo campano. I sismografi dell'I.N.G.V., Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, con sede presso l'osservatorio vesuviano di Torre del Greco (città metropolitana di Napoli ), hanno percepito un sisma di intensità pari a 1.9 di magnitudo , ...

Terremoto di magnitudo 2.0 tra Napoli e Pozzuoli : "Registrati sciami sismici negli ultimi mesi" : Un Terremoto di magnitudo 2,0 è stato registrato la scorsa notte intorno all'1,30 ad Agnano, nel comune di Pozzuoli , al confine con Napoli . La profondità dell'evento è stata di circa 1 chilometro, per questo la scossa è stata avvertita dalla popolazione con scambi di informazioni girate anche via Fa

Scossa di Terremoto di magnitudo 4.1 registrata ai piedi dell'Etna : Un'altra Scossa di terremoto di magnitudo 4.1 si è registrata nella notte alle ore 00.50 a Milo, in provincia di Catania, ad una profondità di due chilometri. Secondo le prime indiscrezioni della Protezione Civile non si sono verificati danni a persone o edifici, contrariamente a quanto avvenuto nelle settimane precedenti. La popolazione spaventata si è riversata in strada. Le scosse potrebbero essere provocate dai movimenti che sta manifestando ...