Microsoft Build 2019 | l’evento Microsoft sarà dal 7 al 9 Maggio

surface-phone

(Di domenica 13 gennaio 2019) Breve comunicato per segnalare le date del prossimo grande evento targato, previsto ancora una volta dal 7 al 9a Seattle, WA.L’evento ancora non è stato ufficializzato, ma i nostri colleghi di Petri.com, hanno scovato la data nella descrizione di un hackaton promozionale.Ecco l’immagine:Non essendo ancora stato ufficializzato, non conosciamo ancora qualel’argomento trattato, ma con molta probabilità si discuterà del prossimo grande aggiornamento di Windows 10, con nome in codice 19H2, e magari,la volta buona in cui avremo più notizie riguardo al tanto vociferato Surface Andromeda.Cosa ne pensate? Diteci la vostra nei commenti