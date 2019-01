Lega | Salvini | Se in disaccordo con i 5 Stelle la via sovrana è il popolo

Matteo Salvini alla scuola di politica della Lega - DIRETTA : Il leader della Lega Matteo Salvini interviene alla scuola di politica della Lega a Milano. Alberto Torregiani, figlio di Pierluigi, il gioielliere ucciso dai Pac nel 1979 a Milano in una sparatoria in cui lui stesso perse l'uso delle gambe interviene alla ...

Vincenzo Pepe insegna Politica Ambientale alla Scuola di formazione politica della Lega : al tavolo Matteo Salvini - Armando Siri e Giancarlo ... : Dal Cilento a Milano per insegnare politica Ambientale alla 'Scuola di formazione politica' della Lega a Milano. Domenica 13 gennaio, si terrà 'Principi di funzionamento dell'Economia', una giornata di studio che si avvarrà anche dell'intervento di Vincenzo Pepe, giurista di rilievo internazionale e presidente-fondatore di 'Fare Ambiente Movimento Ecologista Europeo'. La ...

Pro Tav oggi in piazza a Torino : c'è anche la Lega |Appendino : fanno sorridere | Salvini : "Favorevole" : Ci sarà anche la Lega in piazza a Torino a fianco dei manifestanti in favore della realizzazione della Tav. "fanno sorridere, non rispettano il contratto di governo", attacca la sindaca Chiara Appendino. Il leader del Carroccio, Matteo Salvini: "Nessuno pretende che il progetto non si tocchi, ma l'Italia vada avanti"

Matteo Salvini - assist da Victor Orban in chiave anti-migranti. Ma il Ppe prova ad assorbire la Lega : L' asse Varsavia-Roma è un grande sviluppo», cui «sono Legate grandi speranze», Victor Orban si riferisce ovviamente all' incontro di mercoledì tra Salvini e Kaczynski, leader di Diritto e Giustizia (Pis), partito di maggioranza in Polonia, che ha sancito o quasi, sostiene lo stesso premier ungheres

Torino - la Lega in piazza con i pro Tav - Botta e risposta tra sindaco Appendino e Salvini : La Lega in piazza a Torino a fianco dei manifestanti in favore della realizzazione della Tav . "Fanno sorridere, non rispettano il contratto di governo", attacca la sindaca Chiara Appendino. Il leader ...

Legittima difesa - tregua tra M5s e Lega sul cavallo di battaglia di Salvini : Nessun emendamento al disegno di legge sulla Legittima difesa è stato presentato dal Movimento 5 stelle e dalla Lega che quindi hanno trovato la quadra su un provvedimento che - caldeggiato dal vice ...

Vittorio Feltri : Matteo Salvini e i migranti - la Lega non ha perso nemmeno stavolta : Dicono che Salvini sia stato sconfitto, dato che alcuni dei migranti delle famose navi, delle quali si parla da giorni, alla fine sono stati scaricati nel nostro Paese che scoppia di stranieri indesiderati. Respingo la tesi denigratoria. Il ministro dell' Interno in realtà ha ottenuto un parziale su

2 per mille ai partiti - Salvini batte la Lega : il nuovo Carroccio incassa il doppio del vecchio. Il Pd primo ma perde un milione : Matteo Salvini incassa più della storica Lega Nord. Almeno dal punto di vista della percentuale di contribuenti che nelle dichiarazioni 2018 gli hanno destinato il 2 per 1000 della propria Irpef, come prevede il nuovo sistema di finanziamento dei partiti in vigore dal 2014. La “vecchia” Lega Nord per l’Indipendenza della Padania incassa 922.040 euro e le firme di 81.405 contribuenti, cioè il 7% di tutti quelli che hanno deciso ...

Matteo Salvini - Lega pronta al referendum sulla Tav : così potrà mandare a casa Luigi Di Maio : La 'trappola' è di quelle da vero cacciatore che gioca col topolino . Il primo è Matteo Salvini , il secondo l'M5S e la trappola è il referendum che il vicepremier e leader leghista ha annunciato che ...

'Legalizzare le canne non è priorità del Paese'. Così Salvini boccia M5s : Roma, 11 gen., askanews, - Nuovi attriti Lega-M5s, stavolta è lo spinello il pomo della discordia. 'C'è qualche parlamentare che si preoccupa di legalizzare le canne. Non è una priorità del paese, non ...

Cannabis Legale - Salvini : 'La proposta M5s non è nel contratto di governo e non passerà mai' : Il disegno di legge per legalizzare la coltivazione, la lavorazione e la vendita della Cannabis e dei suoi derivati "non è nel contratto di governo e non passerà mai". Lo ha affermato il ministro dell'...

