adnkronos

: Il sogno di Angela - Adnkronos : Il sogno di Angela - ceconomou56 : RT @migliaccio31: @angela3nipoti1 @peterwalt7 @Sellitti_MR @ArteSelezione @albertopetro2 @CristianeGLima @claudioborlotto @Dominiquepucini… - Ossmeteobargone : Esplosione Parigi, l'ultimo post di Angela su Fb : «Qua è un sogno ma Roma mi manca» -

(Di domenica 13 gennaio 2019) Di sognare,Grignano non ha mai smesso. "Insomma 2018, per tutta la tua durata non ho smesso di sognare. Ho versato tante, tantissime lacrime, di gioia e di malinconia, ho preso troppi schiaffi ...