Buon 2019 | in Lombardia un altro anno senza autonomia? Idee e rischi

LIVE Speed skating - Europei Collalbo 2019 in DIRETTA : Andrea Giovannini a caccia di un Buon piazzamento nell’all-round : buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE dell’ultima giornata di gare degli Europei 2019 di Speed skating. Sull’anello di ghiaccio di Collalbo ultime gare in programma che decideranno chi sarà la migliore del Vecchio Continente nella classifica sprint e chi preverrà nella graduatoria nell’all-round maschile. Le attenzioni dell’Italia sono tutte per Andrea Giovannini. L’azzurro, sesto dopo i 500 e i 5000 metri, ...

"Buon compleanno Ail" 50 anni da festeggiare - 11/01/2019 - : L'associazione nasce, infatti, nel 1969 a Roma grazie al contributo di illustri personalità del mondo della medicina, della scienza, dell'economia e della cultura. Da mezzo secolo l'Ail promuove e ...

Australian Open 2019 - analisi tabellone maschile : Roger Federer sorride - Buona chance per Nadal. Insidia Zverev per Djokovic : La Margaret Court Arena è stata teatro della cerimonia di presentazione dei due tabelloni principali degli Australian Open 2019, che prenderanno il via lunedì 14 gennaio e termineranno il 27 gennaio. Un evento a cui hanno partecipato i due vincitori dell’anno passato: il 6 volte trionfatore a Melbourne Roger Federer (attuale numero 3 del mondo) e la danese Caroline Wozniacki (n.3 WTA). Ebbene, concentrandosi sul main draw machile, Novak ...

Oroscopo Paolo Fox 2019/ Previsioni oggi 10 gennaio : Leone Buone idee - Bilancia spazio d'azione : Oroscopo Paolo Fox, Previsioni di oggi, 10 gennaio: problemi familiari per l'Acquario, e tutti gli altri segni zodiacali?

I Buoni propositi di Zuckerberg : "Nel 2019 dibattiti sul futuro della tecnologia" : Il fondatore e Ceo di Facebook ha ormai abbandonato da tempo gli obiettivi personali come imparare una lingua, correre o leggere: quest’anno punta a risolvere i problemi della società grazie a una serie di incontri con utenti, esperti e accademici

I Buoni propositi di Zuckerberg : "Nel 2019 dibattiti sul futuro della tecnologia" : Il fondatore e Ceo di Facebook ha ormai abbandonato da tempo gli obiettivi personali come imparare una lingua, correre o leggere: quest’anno punta a risolvere i problemi della società grazie a una serie di incontri con utenti, esperti e accademici

Ascolti Tv 8 gennaio 2019 - serata doc per Raiuno. Vince la Compagnia del Cigno - Buona ripartenza per Floris : Ascolti tv 8 gennaio 2019 . Se il pomeriggio tv di Canale 5 è una macchina da guerra, con in campo le due regine del Biscione, Maria De Filippi e Barbara d'Urso, va detto che dal preserale in poi ...

Il Buon proposito di Zuckerberg per il 2019 : dibattiti su Facebook sul futuro della tecnologia : Mark Zuckerberg Come ogni anno il fondatore di Facebook, Mark Zuckerberg, annuncia, con un post sul suo social network, le sfide che si è posto. Il proposito per il 2019 è di “ospitare una serie di dibattiti pubblici sul futuro della tecnologia nella società: le opportunità, le sfide, le speranze e le ansie”. Negli anni passati aveva preso l’impegno di imparare il mandarino, creare un’intelligenza artificiale per la sua casa o viaggiare ...

Nuova sbirciatina allo smartphone pieghevole Samsung al CES 2019 : la volta Buona? : Lo smartphone pieghevole Samsung è di scena al CES 2019, non certo in un evento pubblico ma piuttosto in qualche meeting privato o comunque destinato a pochi eletti, in una sorta di anteprima della tecnologia che verrà, pensata per partner, produttori di cover e accessori e pochi altri. La notizia giunge dalla fonte asiatica TheInvestor: il device rivoluzionario sarebbe già stato mostrato, lasciando senza parole non pochi spettatori hi-tech: ...

Ambiente - i Buoni propositi degli italiani per il 2019 : riciclare - acquistare prodotti locali e produrre meno rifiuti : La Banca europea per gli investimenti (BEI), in collaborazione con YouGov – società internazionale di analisi dell’opinione pubblica – ha pubblicato oggi il terzo pacchetto di risultati dell’indagine della BEI sul clima, un sondaggio che analizza come i cittadini percepiscono i cambiamenti climatici nell’Unione europea, negli Stati Uniti e in Cina. Questa terza ondata di risultati è incentrata sugli impegni dei cittadini per il ...

Ninja Morning - il Buongiorno di mercoledì 9 gennaio 2019 : Alla precedente edizione della coppa del mondo, nel 2014, il fatturato era stato inferiore e pari a 758 milioni. Secondo le stime, sono 1,5 milioni attualmente i collezionisti attivi. Le figurine ...

Buoni propositi 2019 - le 7 app da scaricare per realizzarli : Gennaio è sinonimo di Buoni propositi e sono in molti a ritrovarsi a stilare liste con tutti gli obiettivi che si vorrebbero concretizzare nei successivi undici mesi di calendario. Purtroppo però, la maggior parte di questi Buoni propositi svaniscono nel giro di poche settimane, costringendoci a chiamare in causa la tecnologia a darci una mano quando la buona volontà non basta. Per questo abbiamo deciso di raccogliere le sette app per iOS e ...

Scongelata nel 2019 la bufala del Buono sconto Conad da 250 euro : su WhatsApp un’altra truffa : Non potevano certo mancare in questo 2019 le bufale riguardanti presunte promozioni di determinati brand, puntualmente proposte con catene WhatsApp ingannevoli e che, oggi 7 gennaio, investono direttamente il presunto buono sconto Conad da 250 euro. Mi sono recato sulla pagina Facebook ufficiale di questo marchio per ottenere riscontri sul campo, ma a quanto pare al momento i post degli utenti non sono abilitati. Ecco perché diventa importante ...

Roma Femminile - Buona la prima del 2019. Battuto 2-1 il Sassuolo in dieci grazie a Bonfantini : CRONACA SECONDO TEMPO 90'+4 - Finisce la partita. La Roma ultima la rimonta e vince 2-1 90′ - Segnalati 4 minuti di recupero 88′ - Il Sassuolo resta in 10 per l'infortunio accorso a ...