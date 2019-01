Lo shutdown del governo federale diventa il più lungo nella storia degli Stati Uniti 

Usa - il prezzo altissimo dello shutdown : finora è costato 3 - 6 miliardi di dollari : Se andrà avanti per altre due settimane, di fatto, costerà all'economia statunitense più dei 5,7 miliardi di dollari chiesti dal Tycoon per il muro. Trump cancella la partecipazione al Forum di Davos ...

Spazio : anche il telescopio Hubble tra le vittime dello shutdown : Tra le vittime dello shutdown negli Stati Uniti c’è anche Hubble: il celebre telescopio spaziale è in attesa di riparazione di un problema elettronico della fotocamera principale, la Wide Field Camera 3, uno strumento al quale si devono risultati importanti. Il blocco dei finanziamenti a gran parte delle agenzie governative – come la NASA – potrebbe complicare ulteriormente la situazione. I funzionari sono però ottimisti sul ...

Stati Uniti - a causa dello shutdown Trump non va al Forum economico di Davos : L'impatto dello shutdown sull'economia Usa - Lo shutdown costa all'economia americana circa 1,2 miliardi di dollari a settimana: lo scrive Politico citando le stime del capo dei consiglieri economici ...

Trump ha minacciato che lo “shutdown” del governo federale potrebbe prolungarsi per «mesi o anni» : Il presidente americano Donald Trump ha minacciato che lo shutdown del governo federale – cioè la sospensione di tutte le attività non essenziali – in corso da circa due settimane potrebbe prolungarsi per «mesi o anni». Lo ha detto durante una

USA : almeno 3 morti nei Parchi Nazionali dall’inizio dello “shutdown” : almeno tre persone sono morte nei Parchi Nazionali degli Stati Uniti dallo scorso 22 dicembre, cioè da quando è scattato lo “shutdown“, lo stop parziale delle attività federali, che avviene quando non si trova accordo sul bilancio del governo: lo riporta il Washington Post, sottolineando come in assenza di personale nei Parchi aumenti il rischio di incidenti. A differenza dei predecessori, il presidente Trump ha voluto lasciare ...

shutdown rischia di tagliare lo 0 - 1% del Pil Usa ogni due settimane : Hassett ha escluso che la paralisi federale abbia un grosso impatto sull'economia se la paralisi stessa 'terminera' relativamente presto'. Lo Shutdown è iniziato il 22 dicembre scorso per via dell'...

Stati Uniti : editoriale "Nyt" - lo shutdown di Trump non riguarda la sicurezza delle frontiere : Washington, 02 gen 22:00 - , Agenzia Nova, - Il blocco parziale delle attività del governo statunitense non riguarda il problema della sicurezza al confine ma è il risultato di un'impasse politica voluta dal presidente Trump su un simbolo, il muro al confine col Messico. E' quanto sostiene il quotidiano "New York Times" in un editoriale nel quale viene ricordato come sia i Democratici ...

Usa - Trump alla prova dello shutdown. In Europa scatta la fine del Qe : MILANO - Lo shutdown americano e le tensioni sull'asse Casa Bianca-Fed sono i due temi dominanti dei mercati della prima settimana 2019. Sul primo fronte si attende la riapertura del Congresso, in ...

Wall Street - la peggior vigilia di Natale della storia : tra shutdown e indiscrezioni su Fed : La peggiore vigilia di Natale della storia. Wall Street chiude un lunedì nero, crollando ai minimi degli ultimi 20 mesi. I listini americani perdono oltre il 2% appesantiti dallo shutdown a Washington e dalle indiscrezioni su un possibile licenziamento da parte di Donald Trump del presidente della Fed, Jerome Powell. Il Dow Jones chiude in calo del 2,86%, il Nasdaq arretra del 2,21%. Lo S&P 500 cede il 2,70%, e scivola ai minimi dall’aprile ...

Usa - spente le luci dell'albero di Natale nazionale per lo 'shutdown' - : L'albero, che si trova davanti alla Casa Bianca, è vittima della parziale chiusura delle attività federali, arrivata dopo la mancata approvazione del bilancio del governo. Le luminarie erano state ...

shutdown del governo Usa - niente accordo tra Trump e i democratici sul budget per il muro anti-immigrati : Lo Shutdown del governo degli Stati Uniti è scattato puntuale, alla mezzanotte di venerdì ora americana, le sei del mattino italiane. Nessun compromesso sul budget tra la Casa Bianca e i repubblicani più intransigenti da una parte, l’opposizione democratica dall’altra. Nessuno accordo cioè sul diktat di Donald Trump, la richiesta di quasi sei miliardi di dollari per costruire un muro anti-immigrati ai confini con il ...

