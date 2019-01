Vent' anni dalla morte | tutti sul carro di Fabrizio De Andrè

Valanga su Hotel in Svizzera : danni e feriti. Si cercano eVentuali vittime. : Una Valanga ha travolto nella giornata di ieri 10 Gennaio una parte dell'Hotel Säntis, sullo Schwägalp, in Svizzera. Un incidente che riporta alla memoria la tragedia di Rigopiano, per...

Vent’anni senza Fabrizio De André - il grande assente della musica italiana : L'11 gennaio ricorre come un rintocco silenzioso, grigio e mesto, dal momento in cui l'Italia si trova da vent'anni senza Fabrizio De André. Erano le 2:30 quando all'Istituto dei Tumori di Milano si spensero per sempre quegli occhi che tanto avevano guardato, tanto avevano letto e tanto avevano abbracciato gli ultimi, i primi, i giovani, gli uomini e le donne, gli anziani e i bambini, i politici e gli anarchici, i fedeli e gli agnostici. Occhi ...

Moon Boot festeggia 50 anni con un eVento galattico : Ci sono prodotti che diventano così celebri da essere identificati con il nome del brand. È il caso per esempio dei Moon Boot. La storia del famoso doposci, nato da un'intuizione di Giancarlo Zanatta e ispirato dalla forma particolare degli scarponi utilizzati dagli astronauti, è diventato nel corso degli anni una vera e propria icona di stile e design. E visto che quest’anno si festeggiano 50 anni dalla sua creazione, ...

Citroen - nel 2019 raduni ed eVenti per i 100 anni del brand : Altre iniziative, nel corso dell'anno, riguarderanno il mondo del racing, la rete commerciale ed una dedicata campagna di comunicazione che in Francia partita gi a dicembre 2018.

Vent’anni fa moriva Fabrizio De Andrè : il poeta degli ultimi - “in direzione ostinata e contraria” : Sono passati 20 anni dalla scomparsa di Fabrizio De Andrè, 20 anni in cui il mondo ha subìto una delle sue trasformazioni più profonde. E chissà in che modo Faber avrebbe vissuto questo ventennio, chissà con quale occhio lo avrebbe guardato e con quali parole lo avrebbe raccontato. Probabilmente con il suo consueto riserbo, schivando i curiosi, sarebbe rimasto lì, ai margini della società, come i grandi che non hanno bisogno di ritagliarsi a ...

Vent’anni senza De André - cosa canterebbe sui migranti? : Vent’anni fa moriva Fabrizio De André (Genova, 18 febbraio 1940 – Milano, 11 gennaio 1999), uno dei più grandi cantautori italiani, e anche un poeta, riconosciuto tale sulle antologie scolastiche. È probabile che se Faber fosse vivo oggi, la sua attenzione sarebbe puntata sui migranti. Perché? Perché prim’ancora dei barconi che attraversano il Mediterraneo e dell’emergenza immigrazioni, gli emarginati, gli ultimi, i diversi sono stati ...

Vent'anni senza De André - un mito intergenerazionale : I giorni del sequestro Il nome di Fabrizio De André è anche legato a un episodio di cronaca: la sera del 27 agosto 1979, insieme alla compagna Dori Ghezzi, con la quale è stato legato dal 1974 fino ...

Vent'anni senza Faber : ma il poeta degli emarginati vive ancora : 11 gennaio 1999 . Sono passati venti anni da quando il mondo della musica italiana, e non solo, ha perso il suo poeta: Fabrizio De Andrè , se fosse ancora vivo, il prossimo 18 febbraio compirebbe 79 ...

Vent’anni senza De Andrè - Venti frasi (di sue canzoni) per ricordarlo : La canzone di Marinella, 1962Via del campo, 1967Bocca di Rosa, 1967Si chiamava Gesù, 1967Ballata degli impiccati, 1968La guerra di Piero, 1968Il pescatore, 1968Amore che vieni, amore che vai, 1968Un matto, 1971Smisurata preghiera, 1996La canzone dell’amore perduto, 1975Il suonatore Jones, 1971Amico fragile, 1975Hotel Supramonte, 1981Quello che non ho, 1981Dolcenera, 1996Disamistade, 1996Creuza de ma, 1984La domenica delle salme, 1990Don Raffaè, ...

Pisa dedica un parco a Maurizio Alberti a Vent'anni dalla tragedia : La Spezia - Un parco giochi per tutti, anche per chi non può usufruire delle attrative di un area di svagio "tradizionali". E' il parco di Mau, area nata in memoria di Maurizio Alberti, tifoso morto a ...

Fabrizio De Andrè/ Vent'anni dalla morte : 'una piazza col suo nome'. Omaggio con Parole e musica di un poeta : Fabrizio De André è scomparso l'11 gennaio 1999, cade in questi giorni il ventesimo anniversario della morte: ecco chi era

Vent’anni senza De André : riascoltiamo le sue canzoni per tornare ad essere umani : L’11 gennaio del 1999 moriva Fabrizio De André. Sono trascorsi vent'anni, ma il suo lascito poetico non si è mai esaurito: ha, semmai, acquisito nuova forza proprio perché divenuto universale, capace di parlare in ogni epoca della miseria e della compassione umane. Ed è proprio da questo lascito che dovremmo ripartire, per assegnare il giusto valore alla sua musica.Continua a leggere

Milano celebra Leonardo da Vinci : film - mostre ed eVenti per i 500 anni dalla morte /VIDEO : Alla Veneranda Biblioteca Ambrosiana saranno realizzate quattro mostre , mentre sulle sue scoperte scientifiche di concentreranno i percorsi pensati dal Museo Nazionale della Scienza e della ...

Banca Carige - Giovanni Tria : “Stesso interVento del 2016 - anche con Mps non fu un salvataggio” : Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, conferma quanto finora emerso sul decreto per Banca Carige: si tratta di un intervento uguale a quello del 2016 varato dal governo Gentiloni, analogo a quanto previsto per Mps: "La qualificazione come intervento di salvataggio non è appropriata per Carige così come non lo era per Mps".Continua a leggere