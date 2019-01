Va dall’oculista e scopre di avere un cancro al cervello

meteoweb.eu

(Di venerdì 11 gennaio 2019) Aveva frequenti mal di testa la 19enne del Lancashire che tuttavia attribuiva allo stress legato allo studio e alla vita universitaria. Quando ha notato un gonfiore in un occhio Laura Nuttall, si è rivolta ad un oculista. La diagnosi è stata sconvolgente: glioblastoma, una forma aggressiva di tumore al“Prima della diagnosi di Laura, nessuno di noi sapeva nulla sui tumori cerebrali o su quanto poco è stato speso per la ricerca per questa malattia, rispetto a molti altri tumori. Ora sappiamo invece che quando ti viene diagnosticato il glioblastoma, ti viene detto che morirai. Non esiste un trattamento efficace, come ci può essere per ilal seno o ilalla prostata. È una condanna a morte“, spiega al Mail Online la Nicol, la mamma della ragazza.Dopo aver effettuato ulteriori accertamenti è stato evidenziato Laura aveva ben sei tumori al. A novembre ...