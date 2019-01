Sono in mezzo a noi | ci osservano | ma noi non osserviamo loro

Migranti - lo studio Ixè sulle percezioni errate degli italiani. “Mezzo milione di arrivi in 2 anni” : in realtà Sono 140mila : Gli italiani pensano che negli ultimi due anni siano sbarcati in Italia quasi mezzo di milione di Migranti. La realtà racconta che sono molti di meno, 140.516 persone. La stragrande maggioranza (oltre il 70%) pensa inoltre che vengano principalmente dall’Africa, mentre gli stranieri residenti in Italia sono per la maggior parte europei. sono solo due esempi delle percezioni errate che gli italiani hanno sul tema della migrazioni. Visione ...

Un milione e mezzo italiani ha licenza ma armi Sono molte di più : Roma, 12 dic., askanews, - sono poco meno di 1,4 milioni le licenze per il porto d'armi in Italia. Dai dati, fonte Ministero dell'Interno, emerge un calo nel numero dei porto d'arma corta per difesa ...

Un milione e mezzo italiani ha licenza ma armi Sono molte di più : Roma, 12 dic., askanews, - sono poco meno di 1,4 milioni le licenze per il porto d'armi in Italia. Dai dati, fonte Ministero dell'Interno, emerge un calo nel numero dei porto d'arma corta per difesa ...

In Italia quasi tre cittadini su 10 Sono a rischio povertà : è allarme nel Mezzogiorno : "Il Mezzogiorno resta l’area territoriale più esposta al rischio di povertà o esclusione sociale (44,4%), seppur in diminuzione rispetto al 2016 (46,9%). Le famiglie con cinque o più componenti, pur registrando un miglioramento, si confermano le più vulnerabili al rischio di povertà o esclusione sociale (42,7%; era il 43,7% nel 2016)", spiega l'Istat.Continua a leggere

Belen e il figlio - all’accensione dell’albero di Natale Swarovski - Sono rimasti bloccati in mezzo alla calca. Ecco cosa è successo : La showgirl e il figlio sono rimasti bloccati in mezzo ad una calca di persone Tanti dei presenti hanno giurato che non compreranno più Swarovski Swarovski sembra avere qualche difficoltà ad organizzare gli eventi.... L'articolo Belen e il figlio, all’accensione dell’albero di Natale Swarovski, sono rimasti bloccati in mezzo alla calca. Ecco cosa è successo proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

L'esercito degli irregolari : Sono mezzo milione in crescita costante : ROMA. sono sempre sotto i riflettori: su di loro si scrive molto, si parla ancor di più, si annunciano retate ed espulsioni di massa. Ma restano in gran parte invisibili. sono un popolo fantasma, che ...

L'esercito degli irregolari : Sono mezzo milione in crescita costante : Rapporto della Fondazione Ismu: uno straniero ogni dieci abitanti. A sei su dieci è stato negato uno status legale. Si stima che nei prossimi dieci anni i nuovi cittadini italiani sfioreranno i due milioni

Aek Atene-Ajax - scoppia una bomba molotov in mezzo ai tifosi olandesi : le immagini Sono shock [GALLERY E VIDEO] : Durante il riscaldamento delle due squadre, i tifosi hanno cominciato a lanciarsi molotov e petardi, feriti numerosi tifosi dell’Ajax La violenza continua a sferzare il mondo del calcio, rovinando anche questa serata di Champions League. Dopo l’assalto dei tifosi del River Plate al pullman del Boca prima della finale di Copa Libertadores, questa volta tocca ai tifosi di Aek Atene e Ajax scatenare il panico negli stadi. Lanci di ...

De Gregori live '19 : "Un mese e mezzo fa mi Sono svegliato con una gran voglia di suonare dal vivo" : Torna da febbraio prima a teatro e poi all'aperto Intervista Francesco De Gregori dice che quando si sveglia la mattina, a volte, gli accadono cose bellissime: «Può succedere che mi venga un'idea, sia ...

Come Sono stati questi due anni e mezzo di Virginia Raggi sindaco : La sentenza nel processo che ha visto imputata Virginia Raggi con l'accusa di falso per la nomina di Renato Marra alla guida della Direzione Turismo costituisce lo spartiacque dell'esperienza del M5s ...

Elisa Isoardi su Matteo Salvini : ‘Sono passati già due mesi e mezzo dalla rottura’ : Dopo aver annunciato via social network con una foto intima e privata accompagnata da uno struggente messaggio (“Non è quello che ci siamo dati a mancarmi, ma quello che avremmo dovuto darci ancora”), versi poetici presi da Gio Evan (artista di ‘spettaconcerti’), Elisa Isoardi racconta in esclusiva a Chi nel numero in edicola il 7 novembre la sua verità sulla fine della storia con Matteo Salvini: “Ci siamo lasciati ...

Inter - Spalletti : 'Lautaro e Icardi Sono di pari livello. Forse ci sarà una mezzora per Nainggolan' : A tutto Spalletti. L'allenatore nerazzurro ha presentato la sfida contro il Genoa in campionato. Reduce dal 3-0 rifilato alla Lazio, l'Inter vuole altri punti per la Champions. Poi testa al Barcellona.