Murray si ritira | ' Spero di riuscire a giocare fino a Wimbledon'

Tennis - Murray si ritira : Troppo dolore - non so se arriverò a Wimbledon

Tennis - Andy Murray si ritira! Lo scozzese spera di arrivare a Wimbledon - ma l’addio potrebbe giungere già agli Australian Open : Andy Murray ha detto basta: lo scozzese deve ritirarsi dal circuito mondiale ed appendere la racchetta al chiodo. Troppo forti i dolori all’anca che, come confidato in conferenza stampa dal Tennista, gli impediscono anche semplici gesti quotidiani. L’ipotesi di continuare a giocare soltanto in doppio è stata scartata dal britannico. Ex numero uno al mondo, Murray ha dichiarato visibilmente commosso: “Vorrei arrivare a ritirarmi ...