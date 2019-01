Crollo Ponte | Toninelli | Aspi pagherà ricostruzione

Crollo Ponte - Aspi torna all'attacco : colpa di bobina caduta da tir. Gilet arancioni in piazza : Le tesi di Autostrade già ampiamente contestate anche dall'autista del mezzo. Il Governatore Toti avrebbe garantito di trovare fondi per i risarcimenti agli abitanti ai confini della zona rossa. -

Consulente - rotazione e Crollo Ponte A14 : ANSA, - ANCONA, 2 GEN - Il ponte 167 sull'A14, tra i caselli di Ancona sud e Loreto, crollò il 9 marzo 2017 durante lavori di sollevamento per una "serie di concause" tra cui la sottovalutazione dei ...

Paura a Mosca - 13 feriti nel Crollo di un ponte pedonale a Gorky Park : stato un Capodanno da incubo a Mosca per decine di persone che si sono date appuntamento nel centralissimo Gorky Park per salutare l'inizio dell'anno nuovo. Un ponte pedonale di legno, allestito sotto ...

Un anno di cronaca. Il 2018 tra Tempio Crematorio e Crollo del Ponte Morandi - parte 2 - : ... arrestato dalla Polizia 2018/08/05/leggi-notizia/argomenti/cronaca-5/articolo/occhieppo-superiore-in-lutto-domani-i-funerali-di-emma-sorianini.html Occhieppo Superiore in lutto, domani i funerali di ...

Dal Crollo del Ponte Morandi a terremoti e alluvioni : gli eventi principali del 2018 : Sono tanti i fatti di cronaca che hanno lasciato il segno nel 2018: ripercorriamo i principali, dal crollo del Ponte Morandi a Genova all’alluvione di Casteldaccia, in Sicilia. 25 gennaio: disastro ferroviario di Pioltello. Un treno, un convoglio Trenord con a bordo 350 persone, pendolari partiti da Cremona per andare a scuola o al lavoro a Milano, deraglia all’altezza della stazione di Pioltello. Tre i morti, 46 i feriti; 7 agosto: ...

I 10 fatti del 2018 che verranno ricordati : dal Crollo del ponte Morandi al caso Diciotti : Come ogni anno, anche il 2018 sta giungendo al termine. 365 giorni ricchi di eventi, tristi lutti, novità importanti e tragedie che hanno segnato la vita degli italiani e non solo. Volendo tirare le somme, vediamo quali sono stati i fatti più curiosi o drammatici di questo anno che sta per finire....Continua a leggere

Autostrade : rischio rincari per i pedaggi - nonostante il Crollo del ponte di Genova : La decisione deve avere la firma di due ministeri, il Tesoro e i Trasporti, che decidono l’aumento dei prezzi dopo aver visionato i piani economico-finanziari delle societa concessionarie. Il governo Letta nel 2014 provò a bloccarli. Partirono decine di contenziosi in cui lo Stato uscì perdente per colpa di convenzioni-capestro

Crollo Ponte Morandi - Delrio : 'Mai saputo del Progetto di retrofitting e di criticità' : L'ex ministro dei Trasporti dei governi Renzi e Gentiloni è stato ascoltato in procura: 'Queste cose devono essere un'occasione per potenziare di sicuro i controlli dello Stato' -

Crollo Ponte Morandi : ascoltato in Procura ex-ministro Delrio : ascoltato come persona informata dei fatti: 'Sicurezza e manutenzione sempre state le mie priorità'. -

Crollo Ponte - ex ministro Delrio davanti al pm : i giudici cercano riscontri su attività di controllo del Mit : ' Credo che la politica abbia alcuni compiti ', ha ribattuto Delrio. 'Il primo è quello di dare degli indirizzi e, quello che io ho dato dal primo giorno del mio ministero, è che sicurezza e ...

Crollo Ponte Genova : Salini Impregilo e Fincantieri incaricate della ricostruzione con la nuova società “PerGenova” : Salini Impregilo e Fincantieri, attraverso la sua controllata Fincantieri Infrastructure, si aggiudicano il contratto per la ricostruzione del Ponte sul fiume Polcevera a Genova, che verrà realizzato dalla neocostituita società “PERGenova”. Il nuovo Ponte, che parte dal progetto di Renzo Piano, prevede il completamento dell’opera in 12 mesi, dal momento in cui l’area verrà resa disponibile, dopo il completamento delle attività di ...

Giuseppe Mancini - coordinatore dei periti di Aspi : "Il cedimento degli stralli non è la causa del Crollo del Ponte Morandi" : "In attesa del completamento delle prove, vorrei sottolineare che quanto finora emerso dalle analisi di Zurigo sembrerebbe confermare che il cedimento degli stralli non sia la causa primaria del crollo del Ponte, come ho dichiarato più volte". Lo dichiara in una nota il coordinatore dei periti di Autostrade per l'Italia, Giuseppe Mancini, in relazione "alle diverse interpretazioni pubblicate dalla stampa sui primi esiti delle analisi ...

Crollo Ponte Morandi - medaglia d’oro ai Vigili del Fuoco : “Esempio di coraggio e amore per il prossimo” : La Presidenza della Repubblica ha conferito la medaglia d'oro al valor civile alla bandiera del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco "per l'intervento a seguito del tragico Crollo del Ponte Morandi a Genova".Continua a leggere