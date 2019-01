Via libera della Figc | Inter-Sassuolo sarà aperta ai bambini

Reddito di cittadinanza e quota 100 - slitta il Via libera del Consiglio dei ministri : La riunione del governo rinviata alla prossima settimana. Di Maio: "Accesso per 260.000 invalidi italiani". D'accordo il ministro Salvini: "Ha il nostro appoggio"

Quorum 25% - Via libera in Commissione : Via libera al 'Quorum dem'. La Commissione Affari costituzionali della Camera ha approvato l'emendamento del Pd, a prima firma Stefano Ceccanti, sul quale la relatrice Fabiana Dadone , M5S, aveva dato ...

Referendum - Via libera al propositivo sulle direttive europee : Roma, 10 gen., askanews, - La commissione Affari Costituzionali della Camera ha approvato un emendamento presentato da Francesco Forciniti, M5S, alla proposta di legge che modifica l'articolo 71 della ...

Roma - 'Atac è salva'. Via libera dei creditori al piano di concordato preventivo : Passaggio fondamentale per risanare l'azienda indebitata per circa 1,5 miliardi di euro. La sindaca Raggi: 'Salvi 11 mila posti lavoro' - L'Assemblea dei creditori di Atac ha dato parere favorevole al ...

Astaldi - Via libera del Tribunale al prestito Fortress : Nel 2011, come sottolineato da Il Sole 24 Ore lo scorso 5 gennaio, erano sei i colossi del mondo delle coop che stazionavano stabilmente nella classifica dei più grandi costruttori del paese: CCC, ...

Patuanelli : Via libera concordato Atac risultato straordinario - grazie Raggi : Roma – “Il via libera al piano industriale Atac e’ una notizia di straordinaria importanza. Parliamo della piu’ grande azienda dei trasporti italiana, con i suoi 11 mila dipendenti”. “A qualcuno poteva apparire un risultato quasi impossibile da Raggiungere: sulla municipalizzata capitolina grava un macigno fatto di 1,5 miliardi di euro di debito, frutto di scelte scellerate di chi ha amministrato la ...

Bimba morta sullo slittino - arriva il Via libera per il funerale di Emily Formisano : schiantata contro un albero a bordo di uno slittino, su cui era anche la mamma Renata Dyakowska , polacca di 38 anni. Mamma e figlia probabilmente per errore erano arrivate in cima al Renon e avevano ...

Via l'esercito : la spiaggia di Capo Teulada torna libera dalle servitù militari : La spiaggia di Porto Tramatzu a Capo Teulada torna libera e non sarà più ad uso esclusivo dei militari. Dopo l'accordo siglato nel dicembre 2017 tra l'allora ministra della Difesa Pinotti e il ...

Decreto Carige - Rampelli : Via libera in 8 minuti? Neppure Renzi-Boschi… : "Più che il merito, che ancora non conosciamo, ci sorprende il metodo usato per questo Decreto legge. Otto minuti per approvare un dl di salvataggio di una banca, Neppure Renzi con Banca Etruria aveva osato tanto. Di certo il sistema del credito italiano va riformato, anzi, rifondato. La divisione delle banche commerciali dalle banche di affari è stata una priorità da noi indicata, insieme alla ripubblicizzazione della Banca d'Italia. Due pdl di ...

Carige - interviene lo Stato : Via libera al decreto |Renzi attacca : "Noi insultati per anni - vergognatevi" |Salvini : "Tutelati i risparmiatori - non come voi" : Il consiglio dei ministri riunito d'urgenza ha approvato un decreto in favore dell'istituto ligure. Ed è polemica politica. Renzi all'attacco dell'esecutivo.

Carige - Via libera del Cdm al decreto su tutela del risparmio. Duro scontro governo-Pd : ...nuovi bond e fondi Bankitalia - Il dl prevede la possibilità per Carige "di accedere a forme di sostegno pubblico della liquidità che consistono nella concessione da parte del ministero dell'Economia ...

Carige - interviene lo Stato : Via libera al decreto |Di Maio : "Risparmi tutelati" - Renzi : "Prima mentivate" : Di Maio: "Abbiamo approvato un decreto che tutela i risparmi dei cittadini che hanno scelto la banca Carige. Saremo sempre dalla parte dei risparmiatori e dei correntisti, sempre"

Carige - Via libera del Cdm al decreto su tutela del risparmio : Roma, 7 gen., askanews, - Via libera del Consiglio dei ministri al decreto legge sulla tutela del risparmio. Il provvedimento arriva per affrontare il caso di Banca Carige, commissariata dalla Bce la ...

Via libera alle trivellazioni nello Jonio. Il Ministro Costa - "Regalo del Governo precedente". Fioccano le polemiche : Il Ministero dello Sviluppo Economico ha dato il via libera alla ricerca del petrolio, ma il titolare del Dicastero dell'Ambiente ribadisce la contrarietà