Una ' Spugna' nel sangue potrebbe assorbire i residui dei farmaci chemioterapici

(Di giovedì 10 gennaio 2019) Una nuova"assorbi-farmaco" è stata ideata per ripulire ildai medicinali. È stata ideata e creata da un team di ricercatori dell'Università di Berkeley, in California, guidati dal dottor Nitash Balsara, ed è una valida soluzione pere rimuovere idella chemioterapia daldei pazienti sotto trattamento. I, fondamentali per combattere i tumori, sono però tossici per l'organismo umano e la loro permanenza in circolo crea delle difficoltà per i malati. La, presentata in uno studio pubblicato su "Acs Central Science", viene introdotta in circolo tramite una vena ed è capace di rimuovere idopo che hanno attaccato il tumore.Costruita con una stampante 3D Il nuovo dispositivo si ottiene da una stampante 3D: prima di essere inserita nel paziente viene rivestita di uno strato speciale che riesca ad...