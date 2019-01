Rossi cda Rai | “Fazio? Suo format ha costi troppo alti e non linea con servizio

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 10 gennaio 2019) “Le dichiarazioni di Claudio Baglioni sui migranti? Completamente fuori luogo nel contesto in cui sono state pronunciate, e cioè nella conferenza stampa di presentazione del Festival di Sanremo“. Sono le parole di Giampaolo, membro del cda Rai in quota Fratelli d’Italia, durante la trasmissione “Ho scelto Cusano”, su Radio Cusano Campus. “Ci sono contesti in cui personaggi che svolgono un ruolo pubblico” – continua – “dovrebbero evitare di esprimere e condizionare quello che è il proprio lavoro sulla base di valutazioni che sono completamente fuori contesto. Ritengo totalmente fuori luogo luogo dare indicazioni di analisi politiche su temi di attualità, tra l’altro molto complessi e articolati, sui quali un artista come Baglioni non è in grado di esprimere delle possibili soluzioni alternative e infatti non le ha ...