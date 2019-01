Macerata | squadra di piccoli calciatori intossicata da monossido di carbonio

Volley - Ferdinando De Giorgi : “A Macerata è come tornare a casa - devo far rendere la squadra al suo meglio - sin da subito” : I risultati di questo avvio di stagione non hanno lasciato scelta ed il patron Fabio Giulianelli ha deciso di affidare la panchina della Lube Civitanova a Ferdinando “Fefé” De Giorgi. Contratto biennale (con opzione per il terzo anno) per il tecnico nato a Squinzano, Lecce, nel 1961, ed una sorta di ritorno a casa per l’ex azzurro che, come ha spiegato in un’intervista alla Gazzetta dello Sport, è decisamente carico per ...