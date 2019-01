Isola | stop a Jeremias per problemi di salute | ma lui insiste per partecipare

Il prefetto convoca Inter e Milan “per Isolare i violenti”. Salvini : “Stop ai match a rischio di sera” : «La prossima partita in casa dell’Inter con tutto il pubblico sarà a metà febbraio. A gennaio invece faremo un vertice sulla sicurezza che coinvolgerà le società, Inter e Milan. L’obiettivo è isolare i violenti, non si può far pagare a tutti comportamenti criminali». Lo ha detto il prefetto di Milano Renato Saccone al termine del Comitato provincia...

Maltempo : Capri Isolata - stop collegamenti : ANSA, - Capri , NAPOLI, , 9 DIC - Da questo pomeriggio Capri è isolata. A causa del Maltempo i collegamenti marittimi tra la terraferma e l'isola azzurra sono interrotti. Da Napoli l'ultimo mezzo ...

Vento forte : stop ai collegamenti con l’Isola d’Elba : A causa del maltempo si registrano interruzioni nei collegamenti dei traghetti con l’isola d’Elba (Livorno): la capitaneria di Portoferraio (Livorno) segnala che per il forte Vento di ponente sono state interrotte le corse dei traghetti con la terra ferma, con ultimo arrivo sull’isola di un mezzo Toremar, partito da Piombino alle 11:40. L'articolo Vento forte: stop ai collegamenti con l’isola d’Elba sembra essere il ...

Maltempo - situazione in diretta : frana nel Bellunese - molti paesi Isolati. Castelli : «Stop a tasse e cartelle» : Continuano i disagi in tutta Italia per l'ondata di Maltempo. In particolare è il Veneto a soffrire con frane, smottamenti e paesi isolati. Pesanti disagi anche al sud, dove gli...