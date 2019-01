Criptovalute | startup ShapeShift licenzia 37 dipendenti

Criptovalute - sbarca in Italia Bit2me - la startup spagnola del trading di Criptovalute : Comprare e vendere Bitcoin: arriva anche in Italia Bit2me.com, dopo aver ricevuto i premi di ‘Miglior startup spagnola 2015’ con Caixa Bank, il Primo Premio Fintech America 2015 e il Premio al Miglior Modello Finanziari di Deloitte Milano, 3 gennaio 2019 – È sbarcata in Italia Bit2me.com, la piattaforma principale di trading di criptovalute della Spagna con l’obiettivo di rendere questo [...]