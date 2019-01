Salgono a 23 gli indagati per la morte dell' ultrà Belardinelli

Inter-Napoli - Salgono a otto gli indagati : individuata la seconda auto : salgono a otto le persone indagate ufficialmente, l'ipotesi di reato è per tutti di omicidio volontario, a Napoli nell'ambito delle indagini sulla morte del tifoso del Varese Daniele Belardinelli, ...

Nuovo tonfo a Wall Street. Fari sulla Fed - Salgono chance taglio tassi : Con lui discuteranno Janet Yellen e Ben Bernanke, rispettivamente la governatrice che nel dicembre 2015 avviò la normalizzazione della politica monetaria Usa e colui che nel dicembre 2008 porto' i ...

Trenitalia - Salgono a 14 i convogli consegnati a Trenord : Prosegue il "rafforzamento".di Trenord con l'intervento del Gruppo FS che consegna altri tre convogli di Trenitalia alla società che gestisce il trasporto regionale della Lombardia . Agli 11 treni già ...

Manovra - la Cgia : "Tasse locali su imprese e famiglie Salgono di 1 miliardo" : MILANO - Il prossimo anno, famiglie e imprese rischieranno di pagare un miliardo in più in tasse locali. A sostenerlo è la Cgia di Mestre che rileva come 'tra Irap, Imu/Tasi e addizionali Irpef, ...

Marocco - omicidio studentesse scandinave : gli arrestati Salgono a tredici : Altre nove persone arrestate in Marocco, sembra ci sia un collegamento con i quattro sospettati iniziali nel caso di omicidio delle due ragazze scandinave, trucidate sui monti dell'Atlante. Il numero dei soggetti in manette, sospettati di avere un ruolo nel barbaro duplice omicidio delle due giovani, una danese ed una norvegese, è dunque salito a tredici. Le autorità marocchine considerano il caso come "atto terroristico". Il corpo delle donne è ...

Gli italiani favorevoli alla Ue Salgono al 64% (erano il 49 un anno fa) : Sensibile incremento rispetto al dicembre dello scorso anno: è il sondaggio di una rilevazione flash effettuata tra fine novembre e inizio dicembre. Nel resto d'Europa la percentuale è del 68

L'Europa piace di più : gli italiani pro-Ue Salgono dal 49% al 64% : Strasburgo, - Ne sappiamo poco, ma ci piace tanto. Anzi, il Parlamento europeo accende sempre più like, nonostante l'aspro dibattito in corso legato alla legge di stabilità del Governo gialloverde. E ...

Manovra - è tutto da rifare : i tagli alle pensioni d'oro Salgono al 40% : Dall'ecotassa sulle auto inquinanti il governo punta a racimolare oltre 300 milioni di euro l'anno, ma i conti non tornano...

Ribaltone tra i Paperoni svizzeri : senza mr Ikea - in testa Salgono le famiglie dei farmaci Roche : LUGANO - Come ogni anno, in novembre, due mensili economici svizzeri, il francofono Bilan e l'omologo in lingua tedesca, Bilanz , pubblicano la lista delle 300 persone più ricche della Confederazione. ...

Salgono a 18 le rate della rottamazione e aumentano gli sconti per la pace fiscale : Oggi dovrebbe esserci il primo via libera del Senato al decreto fiscale, l’importante collegato alla manovra finanziaria che reca disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria. Nel decreto, molta attesa c’è intorno alla cosiddetta pace fiscale, cioè il contenitore dove verranno inserite le sanatorie delle cartelle e dei debiti dei contribuenti. L’iter parlamentare dell’atto sta volgendo pertanto a termine, ma non senza cambiamenti ...

"Silvia ceduta ai somali". Gli arresti Salgono a venti : I servizi dell'antiterrorismo kenyota stanno affiancando da ieri la polizia locale nelle ricerche di Silvia Romano, la 23enne cooperante milanese rapita martedì scorso da uomini di Al Shaabab. La notizia è stata confermata da fonti del ministero degli Interni di Nairobi e il repentino cambio di strategia nelle indagini nasce dal timore che la giovane possa essere stata trasferita dai suoi aguzzini in Somalia. Secondo l'intelligence di Nairobi, è ...

Roma - ossa ritrovate : le spoglie non sono di una donna e riSalgono a prima del 1964 : I primi risultati delle analisi effettuate dalla Polizia Scientifica escludono categoricamente che i resti scoperti sotto il pavimento di una dependance della Nunziatura Apostolica di Roma possano essere di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori, le due minorenni scomparse nella Capitale nel 1983. Subito dopo il ritrovamento, reso noto lo scorso 30 ottobre, si era diffusa la convinzione che quelle spoglie, rinvenute durante i lavori di ...

Golf – Melbourne World Cup : grande rimonta dell’Italia - gli azzurri riSalgono dal nono al terzo posto : La squadra italiana formata da Pavan e Paratore ha recuperato posizioni nella Melbourne World Cup, salendo al terzo posto dopo il secondo giro L’Italia (Andrea Pavan/Renato Paratore) si è portata dal nono al terzo posto con 136 (65 71, -8) colpi nel secondo giro della ISPS HANDA Melbourne World Cup of Golf, la Coppa del Mondo a squadre che si sta svolgendo al Metropolitan Golf Club (par 72) di Melbourne in Australia, dove sono al comando ...

Enel mette il turbo ai margini. Salgono a 27 miliardi gli investimenti : Migliora la politica dei dividendi: il payout resta al 70% fino a 2021, ma è prevista la reintroduzione di un dividendo minimo nel periodo che sarà il maggiore tra il payout del 70% e 0,32 centesimi, ...