Ecco l' ultima di Grillo | La fedina dei politici? Va pubblicata on line

ilgiornale

(Di martedì 8 gennaio 2019) Beppelancia la sua nuova proposta: lapenale deion. Il garante del Movimento Cinque Stelle prova a "inseguire" la Francia e così propone una sorta di casellario giudiziario da esporre sul web: "In Francia l'obbligo del casellario giudiziario per gli eletti in parlamento era una delle misure di punta del progetto di legge per la trasparenza del governo Macron. Tuttavia è risultato essere assente dal testo promulgato dal presidente il 15 settembre 2017".Insomma dopo i gilet gialli, i 5 Stelle fanno ancora la corsa sulla Francia e provano ad "imitarla": "Perchè non realizzare lo stesso strumento (ufficiale) collegato direttamente con la procura delle Repubblica Italiana, per i nostri eletti in parlamento? I cittadini sicuramente ringrazierebbero". A questo punto cita proprio l'esempio d'oltralpe: "Alcuni giornalisti francesi hanno realizzato un sito 'Politics ...