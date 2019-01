scuolainforma

: Punteggio di ricongiungimento e perdita punteggio continuità: le risposte ai vostri quesiti (7 gennaio) - scuolainforma : Punteggio di ricongiungimento e perdita punteggio continuità: le risposte ai vostri quesiti (7 gennaio) - orizzontescuola : Mobilità 2019. Punteggio di ricongiungimento: per quali familiari è possibile -

(Di lunedì 7 gennaio 2019) Prosegue la rubrica di Scuolainforma, curata dall’Associazione Docenti MSA, nella quale risponderemo – di volta in volta – ai quesiti più comuni che i lettori ci pongono. In caso di dubbi o questioni irrisolte, potrete inviare le vostre domande al seguente indirizzo: faq@scuolainforma.it.Leaiquesiti 1° quesitoELISA – Per quali familiari è possibile avere riconosciuto ildiBuongiorno, sono una docente di scuola media passata di ruolo nel 2014. Da diversi anni provo a fare la domanda di trasferimento interprovinciale senza mai ottenere il movimento. Inoltre, sempre nella stessa domanda chiedo che mi venga riconosciuto ildia mio fratello, essendo l’unico familiare in vita ed non essendo sposata. Aggiungo che siamo nello stesso stato di famiglia, pero l’amministrazione mi rifiuta il. ...