Napoli e Campania | al via i saldi | i consigli per non essere truffati

Terremoto di magnitudo 3 in Campania : la scossa avvertita in provincia di Napoli e Caserta : A far ballare per l’inizio del nuovo anno non sono bastate le feste e i fuochi d’artificio. In Campania, infatti, ha tremato anche la terra. Una scossa di magnitudo 2,7 della scala Mercalli è stata registrata intorno alle ore 22,15 di ieri, sabato 5 gennaio, dalla sala sismica di Roma dell'I.N.G.V., l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. L'epicentro del Terremoto è stato individuato ad un chilometro a nord-ovest del comune di Forchia ...

Maltempo Campania : collegamenti a singhiozzo nel Golfo di Napoli : Si registrano disagi oggi nei collegamenti nel Golfo di Napoli: pioggia e mare agitato stanno costringendo allo stop alcune corse di navi veloci. Diverse le cancellazioni sulle tratte tra i porti di Napoli e Sorrento e l’isola d’Ischia; sospese alcune corse previste nel pomeriggio per Capri e per Casamicciola via Procida. Sull’intero territorio regionale è in vigore da ieri sera un’allerta meteo con criticità ...

Forte maltempo in Campania : scuole chiuse domani 20 Novembre a Napoli : Allerta meteo Campania e Napoli: scuole chiuse domani Martedì 20 Novembre nel capoluogo La perturbazione di origine atlantica in azione sull'Italia sta portando un brusco peggioramento sulla...

Rifiuti - Fico all'attacco : "Da Salvini uno schiaffo a Napoli e alla Campania" : 'Vi assicuro che in questa regione non si farà neanche un inceneritore'. Dopo lo scontro di ieri tra Di Maio e Salvini , adesso interviene il presidente della Camera. Che prende le parti del grillino ...

Napoli - dall’allora magistrato Raffaele Cantone all’ex presidente della Campania Caldoro : tutti i “nemici” di Lucio Varriale : Il ‘metodo Varriale’ esiste ancora. A distanza di quasi venti anni dai volantini disseminati a Napoli per calunniare il giovane pm Raffaele Cantone che indagava sulla compagnia assicurativa Themis e sui miliardi di lire dirottati su conti a lui riconducibili, hanno di nuovo arrestato l’avvocato Lucio Varriale. Stavolta nella qualità di editore di fatto di Julie Italia Tv, e le circostanze non si discostano molto da quelle di allora. La Procura ...

Maltempo Campania : domani riapre la scuola Dante Alighieri a Napoli : Si è concluso il tavolo tecnico convocato presso l’assessorato all’istruzione alla presenza dell’assessore Annamaria Palmieri, della Dirigente Scolastica della Dante Alighieri, Filomena Porrari, del Presidente della IV Municipalità, Giampiero Perrella, dell’assessore alla scuola della IV Municipalità, Paola Pastorino, delle rappresentanti di Circolo della Dante Alighieri e dei tecnici municipali. “In considerazione ...

Maltempo Campania : piove sulla funicolare Napoli e sui treni : Nelle stazioni della funicolare di Napoli cadono calcinacci, intonaci e ci piove pure quando sulla città si abbattono i temporali, una situazione che mette gravemente a rischio gli utenti e i lavoratori: è quanto denunciano Orsa Trasporti, Faisa Confail e Usb Lavoro Privato, che, con i sindacalisti Fabio Cuomo, Domenico De Sena e Adolfo Vallini, hanno inviato una richiesta di incontro ai vertici dell’Anm. Nella missiva, inviata per ...

Napoli e la Campania nella morsa del maltempo : tutti gli aggiornamenti live : 'nella giornata di ieri la città per cinque ore è stata colpita da venti superiori a 100 chilometri orari, il cielo era giallo, sembrava una tempesta nel deserto, un urgano e il bollettino ufficiale ...