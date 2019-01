Dal governo un decreto per Carige ' Consolidamento in sicurezza'

Carige - tre possibili spose Dal governo le garanzie pubbliche : Per Banca Carige, dopo 4 miliardi di rettifiche su crditi in 10 anni e oltre 3,3 miliardi di perdite nell'ultimo quinquennio, si profilano tre potenziali acquirenti: Unicredit, la favorita per dimensioni e potenziali sinergie derivanti da una razionalizzazione della rete in Liguria, Credit Agricole Cariparma, a sua volta presente in regione con la controllata Carispezia, o Bper Banca, che però deve prima sciogliere il nodo di ...

Referendum propositivo - governo ancora diviso | Salvini : "Il quorum serve" | Fraccaro : "L'abolizione è prevista Dal contratto" : La proposta di legge costituzionale presentata dal Movimento 5 Stelle sarà all'esame della commissione Affari costituzionali della Camera la prossima settimana

Trivelle nello Ionio - Di Maio : ricerche autorizzate Dal governo precedente Emiliano : le impugneremo - ipocrisia : A lanciare l'allarme nei giorni scorsi è stato Angelo Bonelli dei Verdi: «Il Ministero dello Sviluppo Economico di Luigi Di Maio - ha spiegato - ha dato il via libera alle Trivelle per la ricerca del ...

Rifiuti Roma - Di Maio : “Città in ginocchio con incendio di uno degli impianti. Massimo supporto Dal governo” : “Daremo il Massimo supporto alla Regione Lazio e a Roma. E chiaro che con l’incendio di uno degli impianti fondamentali si è messa la città in ginocchio, però so che Regione, Comune, ministero dell’Ambiente stanno collaborando per trovare una soluzione temporanea”. Così il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio a margine della visita alla Pernigotti, interpellato sull’emergenza Rifiuti nella capitale dove i presidi in una ...

Il ponte pagato Dal governo torna possibile : Per uscire dall'impasse, riporta 'Il Tempo', intervengono gli allora ministri dello Sport, Luca Lotti, e alle Infrastrutture, Graziano Delrio, entrambi Pd. Con una telefonata , procedimento ...

Predazioni - Berardi : 'Allevatori al collasso - serve maggiore sostegno Dal Governo' : ... ' Sto predisponendo proposte non solo per aumentare i budget risarcitori per i danni diretti, ma per agire anche sui danni indiretti, quelli che minano l'intera economia agricola, cioè su tutta ...

La7 - l’ex ministra Pinotti critica duramente Salvini e il governo M5s-Lega ma tutta la scena è rubata Dal suo gatto : Entusiasmo e tripudio bipartisan sono stati scatenati su Twitter dal gatto dell’ex ministro della Difesa, Roberta Pinotti, ospite in collegamento di Omnibus, su La7. Mentre la senatrice del Pd stigmatizzava duramente la politica migratoria “cattivista” del ministro dell’Interno, Matteo Salvini, tutta l’attenzione dei telespettatori è stata calamitata dal suo gatto, che, con flemma esilarante, è comparso alle sue ...

Baldelli (Forza Italia) : 'Indennità dei parlamentari diminuite già Dal governo Berlusconi' : Intervenuto a Radio Radicale, il deputato Simone Baldelli di Forza Italia ha espresso le sue impressioni e valutazioni sui contenuti della legge di bilancio M5S-Lega, sul ruolo istituzionale rivestito dal Parlamento italiano e sulla proposta del M5S di ridurre le indennità dei parlamentari. Baldelli: 'I signori del governo stanno facendo peggio dei loro predecessori' Intervistato da Lanfranco Palazzolo, il deputato forzista sul lavoro del ...

Silvio Berlusconi - la mossa benedetta Dal Cav per dare l'assalto al governo : L'alleanza con la Lega Silvio Berlusconi non ha intenzione di metterla in discussione, ma finché Matteo Salvini resterà al governo con Luigi Di Maio, al partito del Cav non resta altro che scendere in piazza e dimostrare al mondo, e a se stessi, che è ancora vivo. Con il nuovo anno, Berlusconi ha me

Carige commissariata dalla Bce - Giuseppe Conte : "Dal governo non un euro alle banche" : Esplode la bomba Banca Carige. L'istituto genovese è stato commissariato dalla Bce, ma i suoi vertici sono stati confermati per assicurare continuità aziendale in un momento di gravissima crisi finanziaria. La sospensione del titolo dalle contrattazioni a Piazza Affari, comunicata da Borsa Italiana

Orlando sfida Salvini : 'Non arretro - Dal governo comportamento eversivo' : Roma, 3 gen., askanews, - Leoluca Orlando, sindaco di Palermo, non intende recedere dalla sua posizione contro l'applicazione del decreto sicurezza, convertito in legge: 'Non arretro, non c'è motivo ...

Scuola - precari traditi Dal governo del Cambiamento (comunicato) : Pubblichiamo qui di seguito un comunicato stampa del professor Pasquale Vespa dell’AnDDL che ringraziamo cordialmente per quanto fattoci pervenire. Il documento riguarda i docenti precari, uno dei punti più ‘spinosi’ della Scuola italiana. Il Governo non sembra aver mantenuto alcune promesse fatte a questa categoria di insegnanti ai quali erano state promesse abilitazione e stabilizzazione. Scuola, docenti precari: le tappe ...

Walter Ricciardi : “Perché mi sono dimesso Dall’Iss? Governo ha posizioni antiscientifiche” : Walter Ricciardi, che ha elencato in un'intervista al Corriere della Sera le ragioni delle sue dimissioni. A dicembre Ricciardi ha rinunciato al ruolo di presidente dell’Istituto superiore di sanità: "La collaborazione tra l'Istituto e l'attuale Governo non è mai decollata. Al contrario, su molti argomenti alcuni suoi esponenti hanno sostenuto posizioni ascientifiche o francamente antiscientifiche". .Continua a leggere

Il 2018 di Salvini sui social dopo il contratto di governo : Dalla guerra alle Ong al ‘pane e Nutella’. Il blob : Più forte dell’odio è l’amore, più forte dell’amore è il contratto di governo. Potrebbe riassumersi così la liaison tra Salvini e Di Maio dopo il nevrotico travaglio che ha preceduto l’accordo M5s-Lega, tra scontri con Mattarella, richieste di elezioni, minacce pentastellate di impeachment, “incazzature” Salviniane “da bufalo” (cit.). Ma cosa è cambiato nella comunicazione social del leader leghista dopo aver conquistato il ...