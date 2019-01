Con i gilet gialli | contro la rappresentanza | per la democrazia

Non è l'Arena - Massimo Giletti Con le lacrime agli occhi : "Io non ti abbandono" - gli regala un'auto in diretta : Emozioni forti per Massimo Giletti a Non è l'Arena: "Salvatore Battaglia e le sorelle Napoli io non le mollo". Con queste parole il conduttore ha annunciato di aver regalato un'auto nuova all'intermediario assicurativo di Mezzojuso (Palermo) schieratosi dalla parte delle sorelle Napoli, al quale, ne

Di Maio si schiera Con i gilet gialli"Non mollate. Il M5S vi sostiene" : "gilet gialli, non mollate!". Luigi Di Maio 'chiama' il movimento francese e, dal Blog delle Stelle, spiega che "dall'Italia stiamo seguendo la vostra battaglia dal giorno in cui siete comparsi per la prima volta colorando di giallo le strade di Parigi e di altre citta' francesi" Segui su affaritaliani.it

Agricoltura : oltre 3mila “Gilet Arancioni” invadono Con i trattori piazza Prefettura a Bari : Sono oltre tremila gli agricoltori pugliesi che con i loro trattori hanno riempito, questa mattina, piazza Prefettura, a Bari, colorandola di arancione, il colore della protesta contro il governo nazionale e la Regione Puglia. “Sarebbe un grandissimo segnale di cambiamento se il Ministro venisse a Bari non a parlare con una delegazione dei gilet arancioni o col portavoce, ma con tutti gli agricoltori. In alternativa siamo pronti ad incontrarlo ...

Gilet gialli tra innovazione e Conservazione : La protesta dei Gilet gialli che continua in Francia da diverse settimane inizia a preoccupare oltre i confini francesi. Il movimento, iniziato per contrastare un aumento delle tasse sul carburante diesel, si è trasformato in una rivendicazione più ampia contro le ineguaglianze e la classe politica, accusata di essere sempre più disconnessa dalla realtà e a favore solo dei ricchi.I Gilet gialli possono essere ...

Nelle piazze francesi le donne Con gilet giallo : "Noi vittime di Macron - discriminate e precarie" : Centinaia di donne si sono riunite, per la prima volta, in diverse città francesi. Brigitte Bardot: "Capisco la loro rabbia"

Gilet gialli di nuovo in piazza - è il giorno delle donne. Con loro si schiera Brigitte Bardot : Diverse centinaia di donne del movimento dei Gilet gialli si sono radunate dalle 11 in piazza della Bastiglia a Parigi, cantando la Marsigliese e tenendo palloncini gialli. Il giorno dopo le nuove violenze nel corso delle proteste antigovernative in numerose città, le dimostranti hanno anche circondato la piazza e causato disagi alla circolazione, prima di dirigersi verso piazza della Repubblica."Facendo questa prima manifestazione ...

In Francia tornano i gilet gialli : assalto Con la ruspa al ministero : I gilet gialli, hanno sfondato con una scavatrice la porta della sede di Benjamin Griveaux, portavoce del governo. Griveaux e alcuni suoi collaboratori sono poi stati evacuati dalle forze di sicurezza. Durante la giornata la polizia francese ha usato i lacrimogeni contro un gruppo di gilet gialli che tentava di passare sul ponte pedonale che attraversa la Senna, il “Leopold Sedar Senghor” nei pressi dell’Assemblea nazionale. ...

Ottavo sabato di 'gilet gialli' - sContri a Parigi : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Gilet gialli - sContri a Parigi : sfondati gli uffici del governo : Sabato di guerriglia a Parigi per l'ottavo atto della protesta dei Gilet gialli. Il portavoce del governo Griveaux Benjamin e il suo staff sono stati infatti evacuati dopo che circa 15 persone, alcune vestite di nero, altre con Gilet gialli, sono riuscite a entrare nel cortile dell'edificio che ospi

Gilet gialli sfondano uffici governo Con escavatore/ Video - ultime notizie Parigi : evacuato portavoce Griveaux : Gilet gialli sfondano uffici governo con escavatore. ultime notizie Parigi, evacuato il portavoce dell'esecutivo Griveaux, ottavo sabato di scontri.

Gilet gialli - a Parigi 4mila persone per l’8° sabato di proteste : manifestanti sfondano Con una ruspa la porta di un ministero : Gilet gialli, “Atto VIII“. Il movimento che tra novembre e dicembre è sceso in piazza in tutta la Francia e per settimane ha tenuto sotto pressione Emmanuel Macron, ha dato vita all’ottavo sabato di manifestazioni in diverse città francesi, tra cui Parigi, dove circa 4mila persone si sono radunate sugli Champs-Elysées, accanto all’Arco di Trionfo. Dopo aver manifestato durante la mattinata in un clima di calma, i dimostranti si sono ...

Gilet gialli - sContri in tutta la Francia : ruspa sfonda gli uffici del governo : I manifestanti hanno esposto cartelloni con diverse rivendicazioni politiche, da una maggiore giustizia nel mondo alla lotta contro i 'crimini di Stato'. Un gruppo di giovani si è dichiarato a favore ...

Gilet gialli - sContri in tutta la Francia : ruspa sfonda gli uffici del governo : Un gruppo di 15 persone, alcune con addosso i Gilet gialli, hanno sfondato con un escavatore la porta del ministero dei Rapporti con il parlamento dove ha sede l'ufficio del portavoce del...

Gilet gialli - sContri in tutta la Francia : ruspa sfonda gli uffici del governo : Un gruppo di 15 persone, alcune con addosso i Gilet gialli, hanno sfondato con un escavatore la porta del ministero dei Rapporti con il parlamento dove ha sede l'ufficio del portavoce del...